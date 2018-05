Rokometašice osvojile četrto mesto

10.5.2018 | 11:00

Novomeške rokometašice bodo sezono končale na četrtem mestu. (Foto: I.V., arhiv DL)

Novo mesto - Novomeške rokometašice so sinoči v petem krogu zaključka državnega prvenstva v skupini za razvrstitev od 1. do 4. mesta s 16:17 izgubile na gostovanju v Celju. Varovanke Salvadorja Kranjčiča so s porazom zapravile tudi vse teoretične možnosti, da bi prvenstvo končale na tretjem mestu.

Da bi jim to uspelo, bi morale včeraj premagati tretjeuvrščeno ekipo Z'Dežele za več kot en zadetek razlike, nato pa v zadnjem krogu upati, da Celjanke izgubijo še tekmo s Krimom, ki letos še ni okusila grenkobo poraza. Ob tem bi morale na zadnji tekmi sezone premagati Zagorje, ki pa je na zadnjih dveh tekmah zabeležil dve visoki zmagi nad Krko (22:14 in 22:16). A s porazom na včerajšnji tekmi so tako vsi računi Novomeščank padli v vodo.

Na tekmi v dvorani Golovec je bilo doseženih malo zadetkov, polčas se je končal z rezultatom 9:6 za Celjanke. Novomeščanke so po zadetku Petre Kramar v 42. minuti izenačile na 12. točki in do konca je sledil ogorčen boj za vsako žogo. Štiri minute pred koncem sta bili ekipi poravnani na 16. točki, a Novomeščanke do zadnjega piska sirene niso več uspele zatresti mrežo nasprotnic, medtem ko je za domačo zmago z zadetkom v 58. minuti poskrbela Sanja Vrček.

Izidi, končnica, 5. krog:

- skupina od 1. do 4. mesta:

- sreda, 9. maja:

Z'Dežele - Krka 17:16 (9:6)

Zagorje - Krim Mercator 18:29 (11:11)

- lestvica:

1. Krim Mercator 5 5 0 0 156:92 46 (36)

2. Zagorje 5 3 0 2 107:112 33 (27)

3. Z'Dežele 5 2 0 3 87:115 29 (25)

4. Krka 5 0 0 5 90:119 23 (23)

R. N.