Bodo tudi Romi kaj prispevali ali vse le pričakovali od drugih?

10.5.2018 | 12:00

Romska svetnica Darka Brajdič (na desni) je že nekajkrat razburjena zapustila sejo občinskega sveta.

Šentjernej - Romska svetnica Darka Brajdič na občinskih sejah pogosto izpostavlja težave Romov. Ker ni zadovoljna z odzivom na svoje predloge, je že nekajkrat tudi protestno odšla s seje, kot nazadnje, ko so na dnevni red le uvrstili romsko problematiko in so se svetniki z njo tudi uradno seznanili.

Krajani iz Mihovice na seji občinskega sveta.

»Predlagala sem že marsikaj, vse je naletelo na ignoranco tako župana kot občine in občinskega sveta. Včasih mojih predlogov in prošenj niso niti prebrali. Za romsko svetnico sem bila imenovana, da izpostavim in pomagam reševati romsko problematiko, opažam pa, da sem romska svetnica samo zato, ker jo vsaka občina mora imeti,« je ostra Brajdičeva, ki je na omenjeni seji po opominih ostalih svetnikov, da morajo tudi Romi kaj narediti, da bodo živeli bolje, jezno dejala: »Za vaše ljudi bi dali vse, za Rome pa se vam bruha. Kako naj odkupujejo zemljo, ko pa nimajo denarja, mnogi so pred izvršbami itd. Se bom pa drugam obrnila po pomoč in v novem občinskem svetu se bom bolj pogajala za reševanje teh težav.« In je zapustila sejno sobo, čeprav so ji ostali prigovarjali, naj vendar razume tudi drugo plat zgodbe.

V kakšnih razmerah živijo šentjernejski Romi, kaj si želijo in kaj je v bližnji prihodnosti realno pričakovati od občine oz. države, kakšno je poslanstvo novoustanovljenega varnostnega sosveta v občini, si lahko preberete v novi številki Dolenjskega lista. Razpravi o romski problematiki so na seji z zanimanjem prisluhnili tudi krajani Mihovice, ki iz prve roke vedo, da imeti Rome za sosede ni enostavno. Stanje se ne izboljšuje, pravijo.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija