Pijan trčil v prometno signalizacijo na avtocesti

10.5.2018 | 12:50

Ilustrativna fotografija (Foto: PP Krško, arhiv DL)

Nekaj pred polnočjo so policiste obvestili o prometni nesreči pri avtocestnem postajališču Zaloke, kjer naj bi voznik avtomobila trčil v prometno signalizacijo, ki označuje dela na cesti. Ugotovili so, da je nesrečo povzročil 35-letni večkratni kršitelj cestno prometnih predpisov in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Vozniku, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,54 miligrama alkohola, so Audi A4 zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Brez izpita z neregistriranim motorjem in najverjetneje še pijan

Črnomaljski policisti so med kontrolo prometa v Ručetni vasi sinoči okoli 20. ure ustavljali voznika motornega kolesa, ki ni upošteval znakov policistov in je nadaljeval z vožnjo. Kasneje so ga izsledili in mu odredili preizkus alkoholiziranosti, vendar ga je odklonil. Med postopkom so še ugotovili, da 24-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistrirano in nezavarovano motorno kolo znamke Loncin. Motor so zasegli, kršitelju izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Pokradel orodje

V Zaloki na območju Policijske postaje Trebnje je v noči na sredo nekdo vlomil v garažo stanovanjske hiše in ukradel pet motornih žag, varilni aparat ter udarno kladivo. Lastnika je oškodoval za 3.000 evrov.

Ob denar in nakit

Včeraj med 7. in 17. uro je v naselju Košenice v Novem mestu neznanec skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel denar ter nakit. Škode je za okoli 3.000 evrov. Včeraj popoldne so vlomili tudi v hišo na območju Ribnice, od koder so prav tako ukradli denar in nakit. Lastnika so oškodovali za okoli 500 evrov.

Prijeli 16 Pakistancev

Na območju Bele krajine so policisti včeraj izsledili in prijeli 16 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Državljani Pakistana so zaprosili za mednarodno zaščito in so jih po zaključenih policijskih postopkih odpeljali v azilni dom.

J. A.