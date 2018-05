S spremembo OPN tudi prostor za gradnjo stanovanj

10.5.2018 | 14:45

Svetniki so se včeraj sestali na izredni seji. (Foto: M. L.)

Včerajšnje zasedanje je minilo brez posebnih razprav, ker so svetniki spremembe občinskega prostorskega načrta temeljiteje obravnavali že pred včerajšnjo sejo. (Foto: M. L.)

Sevnica - Sevniški občinski svet je na včerajšnji drugi izredni seji sprejel predlagane spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta.

Občani so v tokratnem spreminjanju krovnega občinskega prostorskega dokumenta poslali 1.030 pobud za spremembo in potem na javni razgrnitvi podali še 221 pripomb. Vseh sprememb načrta je skupno več kot 3.400.

S spremembami in dopolnitvami načrta je na pobudo občanov in na pobudo občine Sevnica območje občine pridobilo med drugim prostor za gradnjo približno sto stanovanj, kot pravi vodja občinskega oddelka za okolje in prostor Roman Perčič.

Po besedah župana Srečka Ocvirka gre za drugo spremembo občinskega prostorskega načrta, ki je zelo obsežna. »Spreminjanje je trajalo več kot tri leta. Kar je dolg čas, a gre za bistvene spremembe, oziroma prilagajanje trenutnim potrebam. Tak načrt je zelo pomemben za individualne investitorje kot tudi za nekatere gospodarske družbe. Cilj je, da občina nekako vsake dve do tri leta spremeni prostorski načrt. S tem ciljem bo že v maju podpisan sklep o naslednji, tretji spremembi,« pravi župan.

Občinski svetniki so včeraj sprejeli tudi pravilnik o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim investitorjem in mladim družinam za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš.

M. L.