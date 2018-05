Volitve ’18: Kandidati SMC za nadaljevanje povezovalne politike

10.5.2018 | 13:45

Iztok Štefanič, Vida Šušterčič, Mojca Špec Potočar in Urška Ban. (z leve proti desni; foto: M. M.)

Novo mesto - Stranka modernega centra (SMC) je danes v hotelu Center predstavila štiri kandidate 6. volilne enote. V prvem oz. belokranjskem volilnem okraju bo njihov kandidat Iztok Štefanič, v drugem (del Novega mesta z okoliškimi občinami) Mojca Špec Potočar, v tretjem okraju (Novo mesto) dosedanja poslanka SMC Urška Ban in v četrtem oz. trebanjskem Vida Šušterčič.

Vsi štirje so danes na kratko orisali dosežke minulih štirih let, ko je vlado vodil dr. Miro Cerar, in poudarili, da so rezultati dobri, zato želijo nadaljevati začeto delo. Izpostavili so tretjo najvišjo gospodarsko rast v Evropi, najnižjo brezposelnost od leta 2009, uravnotežene finance (prvič po letu 2008 je državni proračun brez primanjkljaja, s čimer se znižuje javni dolg), nova delovna mesta in tuje investitorje itd. Tudi lokalno se je po njihovih besedah marsikaj premaknilo na bolje, kar gre zasluga vladni ekipi, ki je denimo na postavki za državne ceste letos namenila 200 milijonov evrov, medtem ko pred štirimi leti na tej postavki ni bilo niti evra, izboljšanje pa se po njihovih besedah pozna povsod po državi, kjer se obnavljajo ali gradijo ceste. Pričakovano so vsi kandidati poudarili pomen nadaljevanja projekta tretje razvojne osi in ostalih infrastrukturnih projektov, izpostavili so področji tako mladih (nova delovna mesta, brezplačni vrtec zadnje leto pred vstopom v šolo ipd.) kot starejših (dostojne pokojnine, varovana stanovanja…), trajnostni razvoj in skrb za okolje,… Na vprašanje, na koliko mandatov računajo v 6. volilni enoti, so odgovorili, da računajo na zmago.

Na listi SMC bodo v omenjeni volilni enoti med drugimi kandidirali še Igor Zorčič (brežiški volilni okraj), Nicole Radermacher (Krško) in Franc Pavlin (Sevnica).

M. M.