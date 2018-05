Spomnili so se padlih borcev

Vojaški, letalski in mornariški ataše pri veleposlaništvu Rusije v Sloveniji polkovnik Aleksander Krasnov

Ivana Jakšić iz veleposlaništva Republike Srbije

Slavnostna govornica je bila mag. Tanja Strniša (tretja z leve proti desni).

Žužemberk - Ob včerajšnjem dnevu zmage nad fašizmom in nacizmom so pri spomeniku in grobnici padlih borcev NOB in aktivistov OF, ki je spomin na več kot 2.000 žrtev 2. svetovne vojne v Suhi krajini, pripravili slovesnost. Venca v spomin na padle sta pri grobnici položila tudi vojaški, letalski in mornariški ataše pri veleposlaništvu Rusije v Sloveniji polkovnik Aleksander Krasnov in konzulka Ivana Jakšić iz veleposlaništva Republike Srbije, so sporočili z občine Žužemberk.

Krasnov se je ob tem občini zahvalil za ohranjanje spomina na borce nekdanje Sovjetske zveze, ki je v drugi svetovni vojni dala več kot 27 milijonov življenj. Slavnostna govornica je bila državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu mag. Tanja Strniša, ki je, kot so v sporočilu za javnost zapisali, dejala: »Herojskega in zmagovitega narodnoosvobodilnega boja in njegovih žrtev se ne spominjamo zato, ker bi živeli v zgodovini ali za zgodovino, pač pa zato ker nam je mar za prihodnost in vrednote, ki so bile takrat izbojevane.« V govoru se je poklonila tudi vsem borkam in borcem drugih narodnosti, ki so se borili na slovenskih tleh in počivajo v tej največji partizanski grobnici pri nas.

Pred spominsko ploščo sta spregovorila tudi žužemberški župan Franc Škufca in članica predsedstva Zveze združenja borcev za vrednote NOB Slovenije Tilka Bogovič, spominske besede pa je v imenu KO ZB Žužemberk delila tudi Ljuba Šenica.

