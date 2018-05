Praksa na Irskem

10.5.2018 | 13:10

Novo mesto, Dublin - 4. marca smo se Aljaž, Domen, Nika, Tjaša, Larisa, Adrijana in Tjaša, dijaki 3. d Ekonomske šole Novo mesto, udeležili prakse v tujini. Odpravili smo se na Irsko v glavno mesto Dublin, kjer smo preživeli dva poučna tedna.

Zbrali smo se na avtobusni postaji Novo mesto ob 2. uri zjutraj, kjer smo se poslovili od družin in se z GoOptijevim kombijem odpravili naproti novim spoznanjem. Po petih urah vožnje smo polni pričakovanj prispeli na letališče Bergamo v Italiji. Nekateri smo se bali letenja zaradi slabega vremena in neurja Emme, ki je takrat divjala po Dublinu. Po dveh urah čakanja in oddajanja prtljage smo se končno vkrcali na letalo Ryanair. V Dublin smo prispeli opoldne, kjer nas je pričakal IEP-jev voznik Sean in nas razvozil do družin. Tam smo bivali po dva in trije skupaj, ampak se redno dobivali in tako spoznavali sosesko.

Na praksi smo delali skupaj, zato smo se vsak dan dobili pred železniško postajo in se z vlako odpravili v središče mesta, kjer se nahajajo naši partnerji Irish Education Partners. Toplo so nas sprejeli in predstavili kaj bomo počeli na praksi. Vsako dopoldne nam je naš mentor Mark predaval o podjetništvu, popoldne pa smo izvajali medijske vsebine. Po praksi smo imeli veliko prostega časa, ki smo ga porabili za oglede mesta Dublin in njegovih znamenitosti, prav tako smo to počeli tudi čez vikend. Obiskali smo Guinness, The spire, Temple bar, živalski vrt Dublin, Phoenix park, nacionalno galerijo Irske, St. Stephens green, muzej voščenih lutk, Howth, kino in pa seveda nakupovalno trgovino Penneys.

Nikoli nismo bili lačni, saj nas je vsako jutro pričakal raznolik zajtrk, za malico smo sabo dobili tako imenovani lunch paket, ko smo prispeli domov pa nas je čakala obilna večerja. Poleg tega smo si privoščili tudi fish and chips, burgerje, nachose, milkshake, sladolede in še nekaj tradicionalnih irskih jedi.

Zadnji dan smo na praksi predstavili svoja končna podjetja in se s težkim srcem in solzami v očeh poslovili od najboljših partnerjev. Popoldne pa smo se še zadnjič sprehodili po mestu Dublin, kjer je prevladovala zelena barva veselega dneva svetega Patrika.

Ob štirih zjutraj naslednji dan smo se poslovili še od družin in odšli domov, kamor smo se po 16 urnem potovanju končno vrnili v Novo mesto, kjer so nas pričakale naše družine.

Vsi bi se radi zahvalili organizaciji Erasmus + za to neverjetno izkušnjo, ki je ne bomo nikoli pozabili.

Adrijana Furar, 3. d,

Ekonomska šola Novo mesto