Zaključek bralne značke z zbirateljico ljudskega izročila Ljobo Jenče

10.5.2018 | 13:20

Novo mesto - Za Osnovno šolo Šmihel iz Novega mesta in njeno podružnico Birčna vas je bil torek, 24. aprila, poseben dan.

Učenci, ki so opravili bralno značko, so se z učitelji – mentorji zbrali v šolski telovadnici. Ob tej priložnosti jih je obiskala pevka, pravljičarka in zbirateljica ljudskega blaga Ljoba Jenče. Slovenska ljudska pesem je del bogatega izročila slovenskega naroda. Za ohranitev si prizadevamo v šoli, ljudsko petje negujejo tudi številne slovenske družine. Da slovensko izročilo ne bi šlo v pozabo, skrbijo nekateri umetniki, poustvarjalci ljudskih pesmi, ki se srčno in predano ukvarjajo z izročilom. Njihovo delo ni usmerjeno samo v petje in igranje ljudskih pesmi, ampak tudi v zbiranje, iskanje in raziskovanje. Naša gostja Ljoba Jenče hrani bogato zvočno zbirko ljudskih pesmi in ne samo hrani, ampak tudi z veliko ljubezni ob različnih priložnostih predstavi. Za ohranjanje pesemske in glasbene ljudske dediščine jo je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor odlikoval z medaljo za zasluge. Prireditev s podelitvijo bralnih značk je potekala v dveh delih, in sicer posebej za predmetno in razredno stopnjo.

Prireditev smo začeli s himno naše šole, ki so jo zapeli člani mladinskega pevskega zbora pod vodstvom zborovodkinje Diane Dronjak, na razredni stopnji pa pod vodstvom učiteljice Klavdije Hrastar. Po himni smo prisluhnili, kako zveni ljudska pesem, ko jo zapojeta naša šolska zbora, učenci matične in podružnične šole. V programu so se na razredni stopnji predstavili tudi harmonikar in najmlajši plesalci ob pesmi Ob bistrem potoku je mlin. Prireditev sta na razredni stopnji povezovala tretješolka Meta in četrtošolec Gašper, na predmetni stopnji pa devetošolka Petra.

Na prireditvah se je naša gostja Ljoba Jenče na kratko predstavila. Na obeh prireditvah je zelo doživeto povedala pravljico ter zapela pesem, in sicer prilagojeno učencem na predmetni oz. razredni stopnji. Pri pripovedovanju in petju je uporabila tudi glasbila, in sicer lončeni bas, doma izdelane citre ter trstenke. Dejala je, da ona pravljic ne piše, ampak samo pripoveduje. Da si bodo pravljico zapomnili, je učencem razredne stopnje svetovala, naj jo povedo doma, lahko staršem, babici, dedku ali pa živalim. Tako učenci na razredni kot predmetni stopnji smo jo z zanimanjem poslušali, saj je pripovedovala tudi v narečju.

Mentorica tekmovanja za bralno značko na šmihelski šoli, knjižničarka Marjetka Dragman, je povedala, da je v šolskem letu 2017/2018 uspešno opravilo bralno značko 308 učencev. Številka je povsem enaka kot lani. Lani je bilo uspešnih 155 fantov in 153 deklet, letos pa ravno obratno, 155 deklet in 153 fantov. Gostja Ljoba Jenče in ravnateljica sta učencem prvega razreda vsakemu posebej čestitali in jim izročili bralno priznanje z mapo. Učenci Romi so imeli možnost opraviti prilagojeno bralno značko, uspešnih je bilo 16 učencev. Petindvajset učencev je bilo zvestih knjigi in bralni znački vseh devet let in tudi tem učencem sta gostja in ravnateljica vsakemu posebej čestitali.

Knjižničarka Marjetka Dragman je dejala, da je branje pomembna pot do znanja in zabave. Prizadevala si bo, da bi učence k branju pritegnili zanimivi bralni seznami. Za branje lahko navdušijo tudi drug drugega. Svetovala jim je, naj se o prebranih knjigah med seboj pogovarjajo s sošolci in prijatelji. Tudi ravnateljica mag. Irena Hlača je vsem dobitnikom priznanj čestitala in jih povabila k branju tudi v bodoče. Gostji Ljobi Jenče smo se zahvalili, ker nesebično ohranja ljudsko izročilo. Vzela si je čas za prijetno in zabavno druženje, obogatila našo slovesnost ter nam približala in podarila skrivnosti ljudske dediščine.

Helena Murgelj

Galerija