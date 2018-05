Koncert ob koncu glasbenega leta

10.5.2018 | 15:45

Duet kontrabasov - Sara Brodarič in Martin Koncilija (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Glasbena šola Marjana Kozine je sinoči v Kulturnem centru Janeza Trdine pripravila tradicionalni zaključni koncert svojih učencev. Nastopili so godalni, kitarski in harmonikarski orkester, tolkalna skupina Muvaruvagruva, pevski oddelek s točko Nune pojejo, trobentač Vid Trajkovski, pianistki Nika Šimc in Anja Andoljšek Paš, violinistka Tereza Zupet, harmonikar Miha Bevc, rogist Jernej Slak, saksofonistka Brina Kren, trio Rose (Patricija Femc, Lucija Rangus in Jeremija Šiler Hudoklin), duet kontrabasov (Sara Brodarič in Martin Koncilija) in trio Lotos (Sara Mihalič, Tevž Kupljenik in Lučka Hrovat).

I. V.