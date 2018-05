Po decembrskih poplavah in močnem vetru škode 132,7 milijonov evrov

10.5.2018 | 17:45

Ljubljana - Vlada Republike Slovenije se je na današnji redni seji seznanila s končno oceno neposredne škode zaradi posledic poplav in močnega vetra med 11. in 13. decembrom lani na območju Dolenjske, Gorenjske, Koroške, Ljubljanske, Notranjske, Obalne, Podravske, Prekmurske, Posavske, Severnoprimorske, Vzhodnoštajerske, Zahodnoštajerske in Zasavske regije, ki v 140 občinah skupno znaša nekaj več kot 132 milijonov 765 tisoč evrov in jo je 16. marca letos verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah.

Kot so navedli v sporočilu za javnost, od skupnega zneska neposredne škode znaša škoda na kmetijskih zemljiščih 636.332 evrov, v gozdovih dobrih 42 milijonov 244 tisoč evrov, na uničenih objektih dobrih 764.120 evrov, delna škoda na stavbah malo manj kot 2 milijona 137 tisoč evrov, škoda na gradbeno-inženirskih objektih slabih 7 milijonov 499 tisoč evrov, na gozdnih cestah dober 1 milijon 307 tisoč evrov, na vodotokih 75 milijonov 127 tisoč evrov, na državnih cestah dobra 2 milijona 721 tisoč evrov, na železnici slabih 227.590 evrov ter v parkih in vrtovih, ki so kulturna dediščina, malo manj kot 102.170 evra. Škoda v stavbah, ki so kulturna dediščina, je zajeta v delni škodi na stavbah.

M. Ž.