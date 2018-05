Noč knjige 2018 – literarno medgeneracijsko druženje

10.5.2018 | 13:45

Brežice - Knjižnica Osnovne šole Brežice je v okviru projekta Noč knjige že drugo leto pripravila literarno druženje učencev in stanovalcev Doma upokojencev Brežice. Učenci 3. in 4. razreda ter osmošolka so tkali medgeneracijske vezi v brežiškem domu upokojencev v ponedeljek, 23. aprila, na mednarodni dan literature in avtorskih pravic.

Zaradi Cankarjevega leta je bila rdeča nit tokratnega srečanja domovina, ki so jo učenci predstavili predvsem s prozo in poezijo. Učenci in starostniki so se poigrali tudi z didaktično igro Potepanje po Sloveniji, na koncu pa se še posladkali.

Prijetno druženje smo zaključili z obljubo, da nas bo knjiga povezovala tudi v bodoče.

Knjižničarka Lidija Geršak

