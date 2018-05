Štirje poškodovani na Vahti; kolesar v bolnico

10.5.2018 | 19:50

Danes ob 11.02 sta na cesti Novo mesto - Metlika, pred prelazom Vahta, trčila osebno vozilo in motorist s sopotnico. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto so na kraju oskrbeli štiri poškodovane osebe in jih odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulator, eno osebo s tehničnim posegom rešili iz vozila, pomagali reševalcem in počistili razlite tekočine.

Dobri dve uri pozneje se je na cesti Novo mesto - Šentjernej v kraju Mali Slatnik zgodila prometna nesreča z udeležbo kolesarja in tovornega vozila. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto so poškodovanega kolesarja oskrbeli na kraju in ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali mesto nesreče, pomagali pri stabilizaciji ponesrečenega kolesarja in usmerjali promet.

Ena strela udarila v elektro omarico, druga v drevo

Ob 14.36 je v Zapotoku v Občini Sodražica strela udarila v elektro omarico stanovanjskega objekta, zaradi česar je zagorela mansarda. Gasilci PGD Sodražica in PGD Vince - Zapotok so požar pogasili, razkrili približno dva kvadratna metra strehe in pogasili še gorečo izolacijo ter streho nazaj prekrili s strešniki.

Ob 14.56 je v Kompoljah na območju Občina Dobrepolje strela udarila v drevo. Goreče drevo so pogasili gasilci PGD Kompolje.

Padel z višine, odpeljali so ga s helikopterjem

Ob 11.49 je posadka s helikopterjem Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP poletela v Kočevje in od tam prepeljala poškodovano osebo v UKC Ljubljana. Šlo je za delovno nesrečo, oseba se je poškodovala pri padcu z višine.

Lažen preplah

Ob 13.55 so v ulici Stražna v Novem mestu občani opazili močan dim ob hiši. Gasilci GRC Novo mesto so odpeljali na kraj požara in ugotovili, da gre za kurjenje pod nadzorom. Intervencija ni bila potrebna.

