Danes brez elektrike

11.5.2018 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 11.30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SUHOR PRI DT;

- od 8.00 do 10.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČEŠČA VAS.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SV. URŠULA, NA IZVODU PROTI GRČ VRHU-DOLINA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKENCE;

- od 8.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABERNIK 2002.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILJE, izvod Škrilje.

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije na področju nadzorništva Mokronog, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena med 8.30 in 12.00 na območju TP MEDVEDJEK izvod MALKOVEC.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Glogov brod vas med 8. in 9.30 uro, na območju TP Krška vas 2, Velike Malence, Vitovc Stankovo, Mrzlava vas, Globočice in Sobenja vas med 11. in 14. uro, na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Železno izvod Poklek preko ceste med 8. in 13. uro, na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Šutna in Šutenski vrh med 8.30 in 12.30 uro in na območju TP Ivanjše Grič izvod Grič med 8. in 14. uro ter na področju nadzorništva Mokronog na območju TP Medvedjek izvod Malkovec med 8.30 in 12. uro.

M. K.