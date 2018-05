FOTO: Višnja Gora postaja čebelarska prestolnica

11.5.2018 | 09:15

Čebelnjak so odprli: Franc Bobnar, Boštjan Noč, Sibil Svilan, Dušan Strnad in Alojz Miklič, pri tem pa sta jim pomagali dve "čebelici" iz višnjegorske enote Vrtca Ivančna Gorica.

Panjske končnice so poslikali učenci OŠ Stična

Nastop najmlajših

Marko Vozelj

Pevski zbor PŠ Višnja Gora pod vodstvom Tjaše Glamočak

Višnjanski fantje pod vodstvom Maje Škufca

Knjiga, ki jo je napisal prof.dr. Andrej Šalehar

Grad Podsmreka

Stara šola, kjer naj bi nastala Hiša kranjske čebele.

Višnja Gora - V višnjegorskem mestnem jedru so včeraj slovesno odprli Čebelnjak kranjske čebele in vrt medovitih rastlin, čez en teden bodo v neposredni bližini postavili obeležje kranjski čebeli, Občina Ivančna Gorica se pripravlja tudi na temeljito obnovo nekdanje šole, kjer bo v prihodnjih letih nastala Hiša kranjske čebele. Tako Višnjani ravno v času, ko bodo praznovali tudi 540-letnico pridobitve mestnih pravic, dobivajo življenje v stari del mesta, ki je zadnja desetletja (odkar se je podružnična šola preselila na novo lokacijo) brez posebne vsebine.

TURISTIČNA TOČKA

Kot je pojasnil ivanški župan Dušan Strnad, bodo dejavnosti v Hiši kranjske čebele posvečene kranjski čebeli, bo pa to hkrati turistična točka. Zaživela naj bi čez dve, tri leta.

"V objektu bo turistično-informacijski center, kavarna, razstavni prostori, hostel in tisto kar je najpomembnejše – Muzej kranjske čebele. Načrtujemo sodoben, interaktiven muzej, ki bo z novimi pristopi ponudil strokovno podkovane informacije o posebnostih in pomenu kranjske čebele ter hkrati ponudil čim bolj atraktivno doživetje čebel", je povedal Strnad.

Od čebelarske zgodbe si v ivanški občini veliko obetajo predvsem v turističnem smislu, saj bodo predvsem domačini dobili priložnost dodatnega zaslužka.

ČASTNA ČETA KRANJSKI ČEBELI

Predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč je izpostavil, da bi morala biti Hiša kranjske čebele nacionalni projekt, nekakšna častna četa kranjski čebeli. Poudaril je, da je svetovni dan čebel, to je 20. maj, namenjen temu, da se bomo najmanj enkrat na leto spomnili pomena čebel, predvsem pa se zamislili nad svojimi nespametnimi dejanji, ki škodijo opraševalcem, saj s tem kvarimo celotno verigo življenja.

Povedal je, da svetovnega dneva čebel ne bi bilo, če slovenski čebelarji ne bi uspeli najprej prepričali strokovne javnosti, potem pa še politične, saj so v OZN 192 državam uspeli dopovedati, da je treba nekaj narediti za čebele.

MED KOT IZVOZNI PRODUKT

Pri nastajanju čebelarski zgodbe Višnje Gore je sodelovala tudi SID banka, njeno vodstvo je najprej kontaktiralo Noča in mu sporočilo, da želijo pomagati pri ozaveščanju o pomembnosti čebel. Hitro je stekla komunikacija z ivanško občino in tako so se dogovorili, da omenjena banka prispeva denar za postavitev čebelnjaka.

Na včerajšnjem odprtju je predsednik uprave SID banke Sibil Svilan poudaril, da se s čebelnjakom sodelovanje s čebelarji in z lokalno skupnostjo ne končuje. "Z Občino Ivančna Gorica se dogovarjamo za odkup izdelkov, ki bodo nastali na podlagi tega čebelnjaka. Te bomo namenili za darila poslovnim partnerjem. Želimo si, da bi izdelki čebelarjev postali pomemben slovenski izvozni produkt in SID banka bo naredila vse za to, če bo treba tako, da sponzoriramo ali financiramo."

GRAD PODSMREKA V PRODAJO

Višnja Gora in kranjska čebela oz. sivka sta tesno povezani že od 19. stoletja, ko je na bližnjem gradu Podsmreka delala družina Rothschütz. Ta je z naprednim čebelarjenjem in trgovanjem poskrbela, da si je kranjska čebela uspešno utirala pot v svet. Grad Podsmreka trenutno ni v dobrem stanju, in kot je povedal župan Strnad je občinski svet sklenil, da ga proda. "Po denacionalizacijskem postopku je občina tam dobila samo stavbo, zemljišča pa dencionalizacijski upravičenci. Sama občina tega objekta ni sposobna urediti, je pa že nekaj interesa za nakup."

Ureditev učnega čebelnjaka in parka medovitih rastlin je stala okoli 50 tisočakov, končnih izračunov, koliko bo stala postavitev obeležja, še ni, prenova stare šole (občina gradbeno dovoljenje že ima), kjer bo Hiša kranjske čebele, bo stala okoli milijona.

"Upam, da nam bo za ta projekt uspelo pridobiti čim več sofinancerskega denarja. Trenutno imamo v ognju nekaj želez, saj smo se prijavili na več razpisov," je pojasnil Strnad in omenil, da bo končna cena ureditve stavbe odvisna tudi od programov in odločitve, na kakšen način jih bodo predstavljali.

Včeraj so v ivanški knjižnici predstavili knjigo Kranjska čebela in čebelarji družine Rothschütz, avtorja prof. dr. Andreja Šaleharja.

ČEBELNJAK KOT UČNI IN REPREZENTATIVNI OBJEKT

Čebelnjak, ki so ga odprli, bo služil v izobraževalne namene, bo pa tudi reprezentativni objekt, namenjen protokolarnim obiskom Slovenije ter mednarodnim obiskom. Narejen je iz masivnega lesa, velik je 4 x 5 metrov in ima 20 panjev. Panjske končnice z motivi iz Jurčičeve Kozlovske sodbe v Višnji Gori so izdelali učenci Osnovne šole Stična.

Skrbnika čebelnjaka bosta Višnjana Alojz Miklič in Franc Bobnar, člana Čebelarskega društva Stična. Park medovitih rastlin je uredila in v celoti financirala Občina Ivančna Gorica, zasnoval ga je Tomaž Bavdež, mednarodni oblikovalec vrtov in krajine iz Šentvida pri Stični.

Na včerajšnji slovesnosti ob odprtju čebelnjaka so nastopili: Višnjanski fantje pod vodstvom Maje Škufca, vrtičkarji in šolarji iz Višnje Gore ter pevec Marko Vozelj.

Tekst in foto: J. Ambrožič

Galerija