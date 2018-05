»Ne moremo vam pomagati, če ne pridete do nas«

Na sinočnjem srečanju s škocjanskimi podjetniki in obrtniki v Metelkovem domu.

Škocjan - Za podjetništvo v škocjanski dolini se z novo gospodarsko cono v Dobruški vasi, ki je po nedavnem podpisu sporazuma za izgradnjo krožišča pred cono, vendarle blizu realizacije, obetajo boljši časi. A pri krepitvi razvoja bi se škocjanski podjetniki lahko bolj posluževali pomoči in podpore tako Razvojnega centra Novo mesto kot Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto. Praksa namreč kaže drugače in marsikatera priložnost je izgubljena.

Zato je včeraj v organizaciji Občine Škocjan v Metelkovem domu potekalo srečanje gospodarstvenikov, obrtnikov, ter drugih pravnih oseb z dejavnostjo, da bi iz prve roke izvedeli, kakšne pomoči imajo na voljo. Dogodek je povezovala Blanka Matko iz občinske uprave.

Franci Bratkovič

Po pozdravnem nagovoru župana Jožeta Kaplerja, ki je spregovoril tudi o bodoči coni ob izvozu iz avtoceste v Dobruški vasi, je zbrane nagovoril direktor Razvojnega centra Novo mesto Franci Bratkovič. Podjetnikom je skupaj s sodelavko Miljano Balaban predstavil njihov center, ki se trudi, da je kompetentna pomoč podjetnikom na področju razvoja in raziskovanja inovacij, ter v zadnjem času tudi na področju digitalizacije in robotizacije. »Robota je danes lažje kupiti kot nekoč, a treba mu je prilagoditi poslovne procese, da proces optimiziramo. Mi to z zunanji sodelavci znamo, za sabo imamo že nekaj uspešnih projektov,« je dejal Bratkovič in zbrane opomnil, da morajo na prihodnost in razvoj misliti takrat, ko jim gre odlično, sicer bo prepozno."Ne moremo pa vam pomagati, če ne pridete do nas," je dodal.

Poudaril je tudi pomen dela z mladimi, ki jih skušajo že zgodaj navdušiti za tehniko in tehniške poklice. Zato že v osnovnih šolah vodijo razne tehnične delavnice in podjetniške krožke, ki naj bi letos zaživeli tudi v škocjanski osnovni šoli.

V imenu Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto je zbrane nagovorila direktorica Emilija Bratož, Breda Koncilija pa je predstavila novoustanovljeno Slovensko podjetniško točko za SPOT za JV Slovenijo, ki prinaša vrsto ugodnosti za naša podjetja in podjetnike.

