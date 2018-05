FOTO: Osnovnošolski kuharji za Zlato kuhalnico

11.5.2018 | 11:25

Uigrana ekipa osnovne šole Blanca, ki so jo sestavljale Neja Pavlič, Neža Strnad in Žana Žnideršič (mentorica Olga Lužar). pripravile so telečjo rižoto s kurkumo in žafranom ter tortico z vanilijevo kremo in sadjem. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Novomeška srednja šola za gostinstvo in turizem je včeraj gostila eno od sedmih regijskih tekmovanj za Zlato kuhalnico, na katerem so svoje kuharsko znanje in tega, roko na srce, res ni bilo malo, pokazali učenci šestih osnovnih šole, in sicer: Krmelj, Ob Rinži Kočevje, Blanca, Ferda Vesela Šentvid pri Stični, Louisa Adamiča Grosuplje in Bršljin iz Novega mesta. Na državno tekmovanje, ki bo oktobra v okviru Gostinsko-turističnega zbora Slovenije v Portorožu, se je uvrstila tričlanska ekipa z Blance. Tudi lani so osnovnošolci iz Blance kuhali na državnem tekmovanju.

Kuharsko tekmovanje, ki že deveto leto poteka pod okriljem Turistične zveze Slovenije, Turistično gostinske zbornice in Društva kuharjev in slaščičarjev, je namenjeno učencem osnovnih šol od 6. do 8. razreda. Tokrat so se tričlanske ekipe pomerile v pripravi rižote in vanilijeve kreme s sadjem. Nastale so prave gastronomske poslastice, različne domiselne rižote in sladice, ki so bile prava paša za oči in želodec, pod drobnogled pa jih je vzela petčlanska komisija, kateri je predsedoval Srečko Koklič.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

