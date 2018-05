Silovito trčila v tovornjak in umrla

11.5.2018 | 10:30

Danes, ob 7.01 so bili policisti obveščeni o hudi prometni nesreči v Dolenjem Mokrem Polju. Po prvih ugotovitvah policistov s kraja prometne nesreče naj bi 50- letna voznica osebnega avtomobila zapeljala na nasprotno smerno vozišče in silovito trčila v tovorno vozilo, ki je pripeljalo iz nasprotne smeri. Voznica se je v nesreči tako hudo poškodovala, da je umrla na kraju nesreče. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo.

Pri Vahti trije hudo poškodovani

Poročali smo že o prometni nesreči motorista in voznika avtomobila, ki se je včeraj okoli 11.ure zgodila na cesti Novo mesto – Metlika. Policisti so ugotovili, da je 54- letni motorist iz Avstrije vozil iz smeri Novega mesta proti Metliki. Pri Vahti je na ravnem delu vozišča pričel prehitevati 79-letnega voznika osebnega avtomobila, takrat pa je ta zavil levo in zaprl pot motoristu. Po trčenju je motorist padel in se hudo poškodoval. Prav tako je bila v nesreči hudo poškodovana 52-letna potnica na motorju. Reševalci so v bolnišnico odpeljali tudi dve potnici v osebnem avtomobilu - 75-letnico, ki se je v nesreči hudo poškodovala in 54-letnico, ki je bila lažje poškodovana.

Kolesar v smrtni nevarnosti

O hudi prometni nesreči kolesarja na Malem Slatniku so bili policisti obveščeni nekaj po 13.30. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je 29- letni moški kolesaril po pločniku, pri izogibanju peški naj bi zapeljal preko betonskega robnika, izgubil oblast nad kolesom, padel na vozišče in obležal hudo poškodovan. Po podatkih iz bolnišnice je moški zaradi hudih poškodb v smrtni nevarnosti. Okoliščine prometne nesreče policisti še preiskujejo.

Goljufiva dvojica

V minulih dveh dneh so policisti obravnavali tri primere goljufij pri menjavi denarja v Krškem, Metliki in Črnomlju. Po prvih zbranih obvestilih sta storilca dva moška, eden od goljufov naj bi bil višje postave in temnejših las, star okoli 40 let, drugi pa sivolas, star okoli 65 let. V prodajnih kioskih sta osebje ogoljufala, da sta kupovala artikel manjše vrednosti in ga plačala z bankovcem večje vrednosti. Pri plačilu sta zaprosila še za menjavo bankovca za bankovce nižje vrednosti, prodajalke pri menjavi pa zmedla in pobrala ves denar. Policisti nadaljujejo s preiskavo in aktivnostmi za izsleditev goljufov.

Škode za 5000 evrov

V Gorenjem Polju na območju PP Dolenjske Toplice je v noči na četrtek nekdo z delovnega stroja, parkiranega ob cesti, ukradel udarno kladivo. Lastnika je oškodoval za 5000 evrov.

Skozi okno vlomil v hišo

Včeraj dopoldne je v okolici Brežic nepridiprav izkoristil odsotnost oškodovanke in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je tobačne izdelke in povzročil za 100 evrov škode.

Trojica Alžircev nezakonito čez mejo

Brežiški policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje izsledili in prijeli tri državljane Alžirije, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Postopki s tujci še potekajo.

M. Ž.