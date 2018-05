S knjigo v svet – že 50 let

11.5.2018 | 10:15

Senovo - V četrtek, 26. aprila, smo na OŠ Senovo gostili Anjo štefan, znano pesnico, pisateljico, pripovedovalko in zbirateljico ljudskih pravljic. Povabili smo jo, da je najbolj pridnim bralcem naše šole podelila bralna priznanja. Letos obeležujemo namreč 50 let, od kar so bile na naši šoli podeljene prve, t. i. Kajuhove bralne značke.

Srečanje je potekalo ločeno za višjo in nižjo stopnjo. Najprej so se s pisateljico srečali učenci od 1. do 5. razreda. Za gostjo smo pripravili poseben program, kjer so se predstavili učenci z recitiranjem njene poezije, dramatizacijo odlomka, zborovskim petjem in folklornim nastopom. Nato je besedo prevzela gostja in nas s svojim žametnim glasom popeljala v čudežni svet pravljic, pesmic in ugank.

Na višji stopnji so bili učenci od 6. do 9. razreda, predstavili so se s prebiranjem poustvarjalnih besedil, predstavili svoje razmišljanje o pomenu kulturne dediščine in se preizkusili celo v repanju in bitboksanju pesmi naše gostje. Tudi tu je sledil nastop Anje Štefan, ki nas je povsem prevzela - tako učence kot tudi nas učitelje – s svojo mirnostjo, lepim glasom in zanimivim pripovedovanjem. Predstavila je svoje delo zbirateljice ljudskega gradiva (predvsem pravljic in pripovedk) in nas popeljala v zakladnico slovenskih in tujih pravljic.

Sledila je podelitev bralnih priznanj.

Ob koncu smo se Anji Štefan zahvalili s šopkom šmarnic z Bohorja - kot jih je pred natanko 50 leti dobila naša tedanja gostja - Marta Pavlin Brina, ki je podelila prve bralne značke na naši šoli.

Tokratna prireditev je potekala pod naslovom Povabimo besedo, saj je srečanje potekalo v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev in Javne agencije za knjigo (JAK) v okviru programa Povabimo besedo.

Simona Šoštar, šolska knjižničarka,

foto: Simona Šoštar in Gregor Ivanšek

