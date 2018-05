Ustanovili bodo nov Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino

11.5.2018 | 13:10

Metliški občinski svetniki so včeraj zasedali na 24. seji.

Metlika - Metliški občinski svetniki so včeraj zasedali na 24. redni seji v tem mandatu. Za 14 točk dnevnega reda so porabili skoraj štiri ure in pol. Dr. Tomaž Golob je natančno predstavil konservatorski načrt za prenovo starega metliškega mestnega jedra.

Precej časa so se zadržali pri varnostnih razmerah v metliški občini, Dušan Brodarič, komandir Policijske postaje Metlika, pa je moral odgovoriti na številna vprašanja. Nanašala so se predvsem na ilegalne prehode migrantov čez državno mejo, promet čez Gorjance in probleme, ki jih imajo domačini zaradi dolge kolone pred mednarodnim mejnim prehodov v Metliki, ki se marsikdaj vije čez mesto.

Prav tako je dolgo trajala razprava o predlogu odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika. Župana Darka Zevnika je najprej zanimalo, ali se svetniki sploh strinjajo s tem, da bi ustanovili takšen zavod. Od 16 prisotnih svetnikov jih je bilo 11 za zavod, v katerem bi v začetku delali trije, ko pa bi bil dokončno oblikovan, naj bi bilo po županovih besedah v njem zaposlenih 12 do 15 ljudi, njegov proračun pa bi bil 800.000 evrov.

Medtem ko so nekateri svetniki zagovarjali takšen zavod, saj se bodo med drugim lahko prijavljali na različne razpise, so bili drugi precej skeptični. Razprava se je vrtela tudi o tem, kakšno izobrazbo ter koliko let vodstvenih in organizacijskih izkušenj naj bi imel direktor zavoda. Nekatere je zmotilo tudi to, da naj bi v zavodu najprej začeli z delom na turističnem področju, potem pa bi počasi prevzemal še druga področja. Sedaj se namreč po županovih besedah s turizmom ukvarjajo na tri četrt amatersko, ker Tic deluje pod okriljem turističnega društva Vigred. Da ustanovijo zavod, se je na koncu strinjalo 12 svetnikov, trije pa so bili proti.

Svetniki so v prvi obravnavi sprejeli tudi odlok o turistični taksi v občini in o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

Galerija









starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 1h nazaj Oceni FIŽOLČEK V šolskih klopeh končno sprejeli neka dobrega Preglej samo prijavljene komentatorje