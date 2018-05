Letos najlepši mlaj v Dolgi vasi

11.5.2018 | 20:20

V imenu postavljavcev mlajev so priznanja prevzeli (od leve): Dejan Jakopin v imenu vaščanov Mahovnika, podpredsednik PGD Dolga vas Matjaž Ličen v imenu gasilcev in Blaženko Štimac v imenu vaščanov Kočevske Reke. (Foto: M. L.-S.)

Kočevje - V prostorih Turističnega društva Kočevje so včeraj razglasili rezultate natečaja za najlepši mlaj na Kočevskem 2018. Na konec aprila razpisan natečaj TD Kočevje, katerega namen je ohranjanje tradicije postavljanja mlajev, spodbujanje druženja in kreativnosti prebivalcev vaških in krajevnih skupnosti,

so prejeli le tri prijave, vendar pa se je ocenjevalna komisija odločila, da si bodo ogledali vseh 19 letos po kočevskih vaseh postavljenih mlajev.

Ocenjevana komisija v sestavi Roman Križman iz ZGS OE Kočevje, Vesna Jerbič Perko iz Pokrajinskega muzeja Kočevje in Majda Grgorič iz TD Kočevje, ki si je mlaje ogledala v prve tednu maja, je ocenjevala: višino mlaja, simetrijo in košatost vrhnjega dela, obeljenost debla, okrasitev (venec, zastava, girlanda), umestitev v podlago (kako je urejen podstavek, kjer je mlaj pritrjen v tla), enovitost (ali je mlaj v enem kosu), umeščenost v okolje, splošen vtis, izvirnost in dovoljenje za posek.

V seštevku točk ocenjevanja je največ točk osvojil 25 metrov visok mlaj v Dolgi vasi. Kot je ob podelitvi priznanj povedal član komisije Roman Križman, je pri zmagovalcu odločala predvsem izvirnost. Mlaj ni bil največji, vendar pa, kot je dejal, si lepšega mlaja ne bi mogli zamisliti. Mlaj je krasila bogata girlanda, cvetlični lončki s cvetjem in odtisi medvedjih šapic na lesenih podstavkih, ob mlaju pa so bila postavljena korita z rožami in smrečje.

Drugo mesto je zasedel mlaj v Mahovniku, ki je bil z 32 metri letos tudi najvišji mlaj na Kočevskem. Mlaj je bil zelo dobro umeščen v okolje, vendar se v izvirnosti, kot je povedal Križman, ni kosal z mlajem v Dolgi vasi. Podobno pa je bilo tudi z 31 metrom visokim mlajem v Kočevski Reki, ki je osvojil tretje mesto. Komisija je pri njem pohvalila predvsem lesena jurčka, ki sta krasila vznožje mlaja.

Poleg nagrajenih mlajev, ki so bili tudi vsi trije letos na razpis prijavljeni mlaji, so pohvalili tudi mlaje v Dolnji Brigi, Črnem Potoku in Slovenski vasi, ki je bil zaradi bulastega debla, kot je povedal Križman, nekaj posebnega.

Rebeka Jambrovič iz TD Kočevje je ob zaključku razglasitve rezultatov letošnjega natečaja za najlepši mlaj na Kočevskem povedala, da prihodnje leto natečaja ne bodo razpisali, da pa bodo mlaje na Kočevskem še naprej ocenjevali in najboljše nagradili.

M. L.-S.

