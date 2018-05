FOTO: Še dež se je umaknil veselju Cicidneva

11.5.2018 | 16:45

Cicidan je poskrbel za kopico izzivov...

... za vse starosti...

... in okuse.

Novo mesto - Včerajšnje popoldne je bilo rezervirano za drugi Cicidan. A še dobre pol ure pred začetkom, se je nebo nad Novim mestom stemnilo, padlo je tudi nekaj kapelj dežja, in ko je že grozilo, da otroškega rajanja v čudovitem okolju za kmetijsko šolo letos ne bo, se je vreme zjasnilo in posijalo je sonce, tako na nebu kot v srcih kopice vzgojiteljic in vzgojiteljev vrtca Ciciban, ki so se trudili za drugo izvedbo omenjene prireditve.

Ko je ravnateljica Jožefa Zec septembra 2016 prevzela funkcijo, je s sodelavci začrtala novo pot. Po več kot desetletju prirejanja prav tako lepo sprejetih Ciciveselic tudi z zunanjimi izvajalci, so zastavili Cicidan, za katerega poskrbijo sami. »Uspešno smo se dogovorili s kmetijsko šolo za njihov velik travnik. V vrtcu je vendarle 700 otrok in, če pridejo še starši, vabljeni pa so tudi otroci ostalih vrtcev, je to res velika množica. Tudi malčki, ki ne obiskujejo naš vrtec, so bili tu že lani s starši in bili smo jih še posebej veseli. In ker smo lani dobili toliko dobro odzivov, letos sploh ni bilo vprašanje, če bomo Cicidan ponovili. Kar delajo tu naši vzgojitelji in vzgojiteljice, je njihovo vsakdanje delo, le da so ga prenesli v drugo okolje,« je za Dolenjski list povedala ravnateljica.

Njena ekipa je včeraj tako v okolici velikega kozolca, pod katerim so lahko obiskovalci našli sladoled, vodo in sadje, pripravila več kot 20 postajališč, na vsakem pa je bila druga ustvarjalna oz. športna preizkušnja. Malčki so tako preskakovali elastiko ali plezali pod njo, se spuščali po toboganu, s samokolnicami vozili mivko, metali na koš, vlekli manjše ali večje pnevmatike, skakali v žakljih itd.

»Za vsako opravljeno nalogo otrok dobi žig, na koncu pa mu na podlagi zbranih žigov, vseeno koliko jih je, podelimo spominsko medaljo. Ta je lesena in naši otroci so jih ustvarjali skupaj z nami, letos pa jo poleg našega logotipa krasi logotip Štukljevega leta. Spodbujamo tudi starše, da sodelujejo, da tudi oni povlečejo za gumo, preskočijo elastiko ali se preizkusijo na hoduljah, saj vsi vemo, da zgledi vlečejo,« je še dodala Zečeva.

Drugi Cicidan je tako minil ob lepem vremenu in ob slovesu so bili otroci vidno utrujeni, a zadovoljni in ponosni na svoje osvojene medalje.

Tekst in foto: M. Martinović

Galerija