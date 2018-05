41. Državno tekmovanje mladih čebelarjev Slovenije

11.5.2018 | 13:10

Krško - V soboto, 5. maja, je na OŠ Jurija Dalmatina potekalo Državno tekmovanje iz čebelarstva. Na šoli je bilo okoli 800 otrok in mentorjev iz celotne Slovenije.

Tekmovalcem in učiteljem smo zastavile nekaj vprašanj o čebelarstvu in tekmovanju.

Kakšni so tvoji občutki pred tekmovanjem?

Malo me je strah, upam, da tekmovanje ne bo pretežko.

Taja (OŠ Koprivnica)

Kakšno je bilo tekmovanje in kakšni so občutki po njem?

Tekmovanje je bilo preprosto, upava na čim boljši rezultat.

Lara in Domen (OŠ Slovenj Gradec)

Tekmovanje je bilo dokaj zahtevno. S partnerjem sva se dobro razumela, zato ni bilo težav.

Jon (OŠ Miroslava Vilharja)

Bilo je odlično in občutki so dobri. Ne tekmujem prvič, saj sem že trikrat osvojila zlato priznanje in upam, da mi uspe tudi tokrat.

Kaja (OŠ Markovci)

Bilo je dokaj enostavno, občutki so mešani. Upam, da s Karlo osvojiva zlato priznanje.

Daša (OŠ Jurija Dalmatina Krško)

Občutki po tekmovanju so dobri. Ciljava na srebrno ali mogoče celo zlato priznanje.

Noelle in Marija (OŠ Jurija Dalmatina Krško)

Občutki so mešani. Nisem prepričana, da bom osvojila priznanje.

Marisa (DOŠ Prosenjakovci)

Zakaj si se odločil za sodelovanje na tekmovanju?

Ker se mi zdi zelo zabavno in poučno.

Anže (OŠ Dolenjske Toplice)

Ali se imaš v prihodnosti namen ukvarjati s čebelarstvom?

Ne. Ta poklic me ne zanima.

Timotej (OŠ Gustava Šiliha Velenje)

Mogoče je, vendar še nisem prepričana, kakšen poklic bi rada opravljala.

Tanaja (OŠ Žužemberk)

Ne, rad bi imel drugačno poklicno pot.

Jaka (OŠ Gustava Šiliha Velenje)

Kakšni so vajini občutki ob vodenju delavnice?

Otroci so poslušni in prijazni. Večinoma dobivava pohvale, edino najmlajšim učencem se zdi malo preveč strokovno. Dan je lep in midva uživava.

Jakob Močnik in Adis Bajrovič

Kako poteka vaša delavnica do sedaj?

Zelo dobro. Učenci so poslušni in opazno je, da jih vsebina zanima. Radi tudi potipajo spomenik, da začutijo iz kakšnega materiala je narejen. Mentorji imajo vprašanja predvsem o poreklu avtorja spomenika Vojka Pogačarja.

ga. Irena Hictaler Simončič

Tekmovanje je potekalo po načrtu in mnogi so osvojili zlata priznanja. Dan smo popestrili tudi z zabavnim programom, ki so ga pripravili učenci in učitelji. Dan je bil zanimiv in odlično izpeljan.

Hana Habinc, Nastja Jan, Živa Mlakar in Eva Šribar, 9. r.,

OŠ Jurija Dalmatina Krško

