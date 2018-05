Še ena prometna nesreča s smrtni izidom

11.5.2018 | 13:45

Ribnica - Policijska uprava Ljubljana je bila danes nekaj po 9. uri obveščena o prometni nesreči pri Ribnici, v kateri sta bila udeležena voznika tovornega in osebnega vozila. Doslej so policisti ugotovili, da je 58-letni voznik osebnega vozila Audi vozil po glavni cesti proti Kočevju in iz neznanega vzroka zapeljal na nasprotni vozni pas ter trčil v tovorno vozilo znamke MAN s priklopnikom znamke Krone. Tega je vozil 39-letni voznik in je pripeljal pravilno iz nasprotne smeri.

"Voznik osebnega vozila je v trčenju utrpel tako hude poškodbe, da je na kraju nesreče umrl, voznik tovornega vozila pa v nesreči ni bil poškodovan. Za pokojnega je odrejena obdukcija. Cesta je bila v času opravljanja ogleda kraja nesreče in odpravljanja posledic zaprta, okoli 13.20 je bil promet sproščen v celoti. O vseh ugotovitvah in okoliščinah prometne nesreče bodo policisti obveščali pristojno tožilstvo v Ljubljani," je sporočila Nataša Pucko s PU Ljubljana.

