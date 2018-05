Ob dnevu odprtih vrat nov aparat EKG

11.5.2018 | 19:00

Obiskovalci dneva odprtih vrat so lahko na stojnicah dobili marsikatero informacijo.

Metlika - V Zdravstvenem domu (ZD) Metlika so danes pripravili drugi dan odprtih vrat. Začeli so ga ob 8. uri na parkirišču pred ZD s telovadbo s Šolo zdravja in zajtrkom po vadbi. Osrednji dogodek pa je bila simbolična slovesna izročitev novega aparata EKG v uporabo. Predsednica Območnega združenja Rdečega križa Metlika Mojca Stopar Zevnik in sekretarka Zalka Klemenčič sta direktorici doma Duški Vukšinič izročili ček s 7.815 evri, kolikor so v akciji Rdečega križa Metlika Stopimo skupaj zbrali za pomemben medicinski aparat.

Seveda pa so si udeleženci dneva odprtih vrat lahko ogledali marsikaj. Zvrstila se je vrsta predstavitev, svetovanj, obiskovalci so si lahko izmerili tudi krvni sladkor in tlak ter gleženjski indeks. Marsikateri nasvet so dobili tudi na stojnicah na parkirišču pred ZD. Vrata je odprla tudi koncesionarska ambulanta pediatrinje Radojke Ivoševič.

Na dnevu odprtih vrat je sodelovala tudi vrsta društev, kot je Društvo za zdravje srca in ožilja, Rdeči križ, Šent in Hiša sadeži družbe. Klemenčičeva je ob tednu Rdečega križa povabila tudi na akcijo Občanka-pregled dojk, ki bo v ZD Metlika jutri, 12. maja, ob 8., 10. in 12. uri. Še vedno se je mogoče prijaviti na pregled, vpisna lista pa je na info točki ZD Metlika.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

