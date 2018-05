Voznica umrla na kraju nesreče, tovornjakar v bolnišnici

11.5.2018 | 18:35

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Poročali smo že, da se je danes zjutraj zgodila huda prometna nesreča na cesti med krajema Dolenje Mokro Polje in Gorenje Gradišče pri Šentjerneju v občini Šentjernej, kjer je v trku osebnega in tovornega vozila voznica osebnega avta umrla na kraju dogodka. Voznik tovornjaka se je poškodoval in so ga oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto ter ga odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so s tehničnim posegom rešili ukleščeno osebo, prečrpali gorivo iz posode za gorivo na tovornem vozilu, odklopili akumulatorja na vozilih, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine in oprali cestišče.

Pri Petrovi vasi tudi nesreča, eden poškodovan

Dopoldne ob 9.21 sta na cesti Črnomelj—Črmošnjice pri naselju Petrova vas v občini Črnomelj trčili osebni vozili. Ena oseba je bila v nesreči poškodovana. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so jo oskrbeli na kraju in odpeljali v Zdravstveni dom Črnomelj. Gasilci PGD Črnomelj so odklopili akumulatorja na vozilih, preprečili nadaljnje iztekanje oljnih tekočin na cestišču, pomagali policistom pri urejanju prometa in pri odstranitvi vozil s cestišča.

Trčili osebni vozili, tri osebe odpeljal rešilec

Do nesreče je danes popoldne , ob 14.29, prišlo tudi na cesti Novo mesto—Trebnje pri Mirni Peči, kjer sta trčili osebni vozili. V nesreči so bile tri osebe poškodovane. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovane oskrbeli na kraju nesreče in jih odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so odklopili akumulatorje na vozilih, pomagali reševalcem, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine, vlečni službi pomagali pri natovarjanju poškodovanih vozil in očistili cestišče.

Zaklenila so se garažna vrata

Danes ob 6.52 so se v naselju Gora v občini Krško občanu zaklenila garažna vrata. Gasilci PGE Krško so jih s tehničnim posegom odprli.

S helikopterjem v Ljubljano

Danes ob 15.38 sta posadka helikopterja Letalske policijske enote in dežurna ekipa Helikopterske enote nujne medicinske pomoči Maribor s helikopterjem prepeljala obolelo osebo iz SB Brežice v UKC Ljubljana.

