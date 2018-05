Migimigi za zdravo življenje

12.5.2018 | 13:30

Na današnji novinarski konferenci (z leve): Borut Završan, izvršni direktor za prodajo in trženje, Gabrijel Škof, predsednik uprave, in Biljana Cvjetičanin, direktorica novomeške enote. (Foto: B. D. G.)

Novo mesto - Zavarovalnica Adriatic Slovenica je na včerajšnji novinarski konferenci v svoji poslovni enoti v Novem mestu predstavila položaj na trgu in ključne poudarke v strategiji poslovanja, o čemer je govoril predsednik uprave Gabrijel Škof.

Novosti na produktnem področju je predstavil izvršni direktor za prodajo in trženje Borut Završan, ki je z opisom novega programa Migimigi naznanil dolgoročno usmeritev zavarovalnice k spodbujanju zdravega življenjskega sloga. V akciji bodo za začetek za prebivalstvo pripravili štiri zdrave izzive s štirimi znanimi ambasadorji, ker je navsezadnje, kot pravijo v upravi, najboljši zavarovanec tisti, ki mu ni treba uveljavljati zavarovanja.

Kot je dejala Biljana Cvjetičanin, ki od avgusta lani vodi poslovno enoto v Novem mestu, ima enota 44 zaposlenih, od tega 21 zastopnikov na terenu, se pravi, na območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Enota ima poleg centralne še pet poslovalnic in 8 ekskluzivnih agencij, prodajne poti pa uporablja tudi pri številnih drugih partnerjih. Med njimi je tudi turistična agencija Kompas Novo mesto, ki v svoji poslovalnici ponuja zavarovanje AS tujina, je povedala direktorica agencije Simona Mele.

Adriatic Slovenica, ki je s 14-odst. tržnim deležem tretja največja zavarovalnica na slovenskem trgu, ima v svojem portfelju sicer 46 odst. premoženjskih, 20 odst. življenjskih in 34 odst. zdravstvenih zavarovanj.

Na vseh področjih zavarovanj je lani zaznala rast, med drugim tudi pri paketu Specialisti in zdravila, ki ga vodijo preko centra Zdravje AS. Zavarovalnica posebej izpostavlja še komplet produktov Moj življenjski kasko, ki je kombinacija življenjskega zavarovanja z zdravstvenimi.

B. D. G.