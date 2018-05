Položili temeljni kamen za novi vrtec

12.5.2018 | 10:45

Za novi vrtec so položili temeljni kamen.

Starega so že porušili.

Dogodek so popestrili učenci žužemberške osnovne šole.

Žužemberk - Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič, žužemberški župan Franc Škufca, direktor podjetja GPI Tehnika Drago Muhič in ravnateljica tamkajšnje osnovne šole Mira Kovač so včeraj simbolično položili temeljni kamen novega vrtca. S tem so slovesno obeležili začetek gradnje enega najpomembnejših projektov v občini.

»Danes smo na pragu težko pričakovane novogradnje, ki ga predšolski otroci našega šolskega okoliša resnično potrebujejo,« je uvodoma dejala ravnateljica žužemberške osnovne šole. Trenutno je v vrtcu Žužemberk 201 otrok, razporejeni so v dvanajstih oddelkih na petih lokacijah. S prvim septembrom bodo v predšolsko varstvo sprejeli 203 otroke, s tem pa bodo zapolnjene vse prostorske kapacitete. »Tako med letom brez novih prostorov vrtca v predšolsko varstvo ne bi mogli sprejeti še deset otrok, ki bodo med letom izpolnili starostni pogoj. Ostali bi na čakalnem seznamu. Z novim večjim vrtcem bo poskrbljeno za vse otroke,« je povedala Kovačeva in dodala, da bo novi vrtec nudil kakovostno preživljanje otroštva, strokovnim delavcem pa dobre delovne pogoje.

Ministrica je dejala, da je Slovenija, kar se tiče vključenosti otrok v vrtec, v samem vrhu Evrope, saj je v predšolsko vzgojo vključenih več kot 93 odstotkov otrok. Dodala je še, da na ministrstvu spodbujajo takšne gradnje.

Energetsko varčen vrtec bo imel devet oddelkov in bo zgrajen v dveh nadstropjih, postavili pa ga bodo na mestu, kjer so porušili starega. »Nov vrtec bo prav tako montažni, vendar bo na novih temeljih,« je dejal župan in dodal, da bodo v novem uredili tudi veliko kuhinjo, v kateri bodo obroke pripravljali za vse vrtčevske enote. Z vso opremo bo stal okoli tri milijone evrov brez DDV-ja, občina pa pričakuje, da bodo nekaj denarja dobili tudi od Eko sklad in ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. A kot je danes dejala ministrica, bodo razpisi za gradnjo šol in vrtec objavljeni šele naslednje leto. Zgrajen naj bi bil do konca oktobra.

Dogodek bodo s kulturnim programom popestrili učenci osnovne šole.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija