Danes zapirajo pločnik med mostom in kavarno

12.5.2018 | 08:25

Pločnik med trgovino Stari most in prehodom proti Frančiškanskemu trgu bo nekaj časa zaprt. (Foto. M. M., arhiv DL)

Spodnji del Glavnega trga bodo kmalu začeli tlakovati. (Foto: M. M.)

Novo mesto - Izvajalci gradbenih del se v sklopu prenove novomeškega mestnega jedra lotevajo urejanja pločnikov v spodnjem delu Glavnega trga, kar bo vplivalo tudi na dostop do poslovnih in stanovanjskih objektov.

Prvi odsek med trgovino Stari most in prehodom proti Frančiškanskemu trgu naj bi začeli začeli urejati danes, zato bo v soboto dostop do lokalov na omenjenem odseku in prehod po tej strani Glavnega trga onemogočen, so sporočili z mestne občine Novo mesto. Dodajajo, da jim je izvajalec del zagotovil, da bo v vmesnem obdobju - dela na posameznem odseku bodo po oceni izvajalca trajala približno štirinajst dni - zagotovil dostope do objektov.

Na občini še pravijo, da prenova mestnega jedra še naprej poteka skladno z zastavljeno časovnico. Gradbena dela se nadaljujejo tudi na infrastrukturnem kolektorju, ki se vse bolj pomika proti zgornjemu delu Glavnega trga, v spodnjem delu trga pa se nadaljuje gradnja hišnih priključkov in načrtuje začetek tlakovanja. Arheološka dela so v zaključni fazi, podjetja, trgovine in go­stinski lokali pa so odprti tudi v času prenove. Podrobneje bomo o prenovi sicer poročali v četrtkovi tiskani izdaji Dolenjskega lista.

novejši najprej Komentarji (1) 1h nazaj Oceni macedonijevi prijatelji in oboževalci Nič se sekirat vrli občani NM **** uvaja zračno luko, s katere bo vse prebivalce Centra NM po potrebi transportiral s helikopterjem ( http://www.helicop.si/ ) na željeno točko. Lahko se pa spustijo do rečne luke pod starim mostom kjer poteka rečni potniški in transportni promet Nm. Tako da nič se sekirati , važno da se bodejo poglancane ploščice svetile do volitev novembra hahahahahahaha...živele Butale in poglavar poglavarjev vseh Butal. Preglej samo prijavljene komentatorje