FOTO: 90 let največje cvičkove kleti na svetu

12.5.2018 | 10:20

Zaposlene KZ Krško je na skupinski fotografiji pospremil Andrej Šifrer.

"Cvič'k pijte, pa boste dočakali 100 let!" sporoča najstarejši zadružnik Mihael Metelko.

Potomko stare trte je zasadil predsednik KZ Krško Gabrijel Metelko.

Krško - Zaradi težkih gospodarskih razmer in uničujočih posledic trsne uši je leta 1928 med manjšimi dolenjskimi vinogradniki dozorelo spoznanje o nujnosti povezovanja. V Kostanjevici na Krki so ustanovili Vinarsko zadrugo, ki je svoj dom našla v samostanski kleti, njen osnovni namen pa je bil pospeševanje obnov vinogradov ter prodaja in promocija dolenjski vin, predvsem cvička.

Po desetih letih delovanja je imela zadruga že 590 članov, njeno delo pa je prekinila druga svetovna vojna, v kateri je bil samostan delno porušen in požgan. Po koncu vojne so klet obnovili in ponovno vzpostavili trgovanje s cvičkom, leta 1965 pa je zadruga prešla pod okrilje Agrokombinata Krško. Takrat so začeli tudi s stekleničenjem vina in kostanjeviška klet je hitro postajala premajhna, zato so do leta 1971 na pristavi Gradu Leskovec v Krškem zgradili nov obrat za predelavo grozdja, v katerem Kmečka zadruga Krško, ki je po preoblikovanju Mercator Agrokombinata nastala leta 1993, kletari še danes.

Danes ima zadruga 221 članov, ki na 150 hektarjih obdelujejo pol milijona trt, s svojim marljivim delom pa skrbijo tudi za prepoznavno podobo dolenjske krajine, je na včerajšnji slovesnosti ob 90-letnici zadruge poudaril njen predsednik Gabrijel Metelko. Da delo vinogradnikov ni zaman, skrbijo strokovnjaki v krški kleti, ki je na lanskem ocenjevanju vin v Gornji Radgoni prejela najvišjo oceno med cvički, ponosni pa so tudi na lanskega prvaka sevniškega festivala modre frankinje, ki so ga pridelali iz grozdja, ki je zorelo v zadružnih vinogradih na Sremiču, v katerih so januarja letos opravili tudi ledeno trgatev.

Prehojeno pot zadruge je opisal direktor KZ Krško Janez Živič, ki je poudari, da poslanstvo zadruge tudi danes enako kot ob njeni ustanovitvi, to je, da svojim članom zagotavlja stabilno poslovanje, ob tem pa je odgovorne ponovno pozval k ureditvi razmer na vinskem trgu, kjer so veliki vinarji podvrženi strožjim pogojem kot manjši, vse skupaj pa najbolj škoduje prav vinogradnikom.

Zbrane so na včerajšnji slovesnosti nagovorili še krški župan Miran Stanko, ki je izpostavil tudi promocijsko in vzgojno funkcijo zadruge, predsednik zadružne zveze Peter Vrisk, ki je podprl zahtevo po ureditvi vinskega trga, cvičkova princesa Dragica Ribič in vinska kraljica Katarina Pungračič, evropski poslanec Franc Bogovič, predsednik zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak in še kdo, med njimi tudi najstarejši član KZ Krško, 91-letni Mihael Metelko, ki je zbranim sporočil: "Cvič'k pijte, pa boste dočakali 100 let!"

Da bi kosilo, ki je sledilo, bolj teknilo, so visoki gostje po slovesnosti opravili še nekaj fizičnega dela in ob južnem pročelju upravne stavbe zadruge zasadili trte cvičkovih sort, med njimi tudi žametno črnino, potomko stare trte z Lenta.

Besedilo in fotografije: B. Blaić

Galerija