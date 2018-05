Košarkarji Krke še naprej v igri za finale

12.5.2018 | 21:45

Najboljši mož v dresu Krke je bil tokrat Paolo Marinelli. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Košarkarji Krke so nocoj na drugi tekmi polfinala državnega prvenstva doma s 75:61 premagali Sixt Primorsko in si tako izborili še tretjo tekmo, ki bo v ponedeljek v Kopru.

Začetek tekme je bil izenačen in proti koncu prve četrtine, ki so jo gostje dobili z 18:14, je že kazalo, da bo Sixt Primorska uveljavila vlogo favoritov, a Novomeščani se s tem niso strinjali in v uvodnih minutah druge četrtine s košem Cinca znova povedli (19:18) ter polčas po petih zaporednih točkah zaključili z dvema točkama prednosti (37:35).

Niz točk so nadaljevali na začetku drugega polčasa in z delnim izidom 13:0 sredi tretje minute tretje četrtine po košu Fifolta vodili že s 45:35. Gostje so poskušali vse, da bi izid obrnili sebi v prid, a uspelo jim je zgolj približati se Na 48:50 dve minuti in pol pred koncem tretje četrtine, to pa je bilo tudi vse, saj so jim Novomeščani v nadaljevanju spet pobegnili na varno razliko in tekmo zaključili s petnajstimi točkami prednosti, kar je bila obenem tudi najvišja razlika na srečanju. Kar štirje košarkarji Krke so tokrat dosegli dvomestno število točk, s 15 točkami pa je bil tokrat najboljši strelec novomeške vrste Paolo Marinelli, z osmimi skoki se je izkazal Jošilo, najboljši podajalec pa je bil Domen Bratož, ki je šestim podajam dodal tudi sedem skokov in osem točk.

Kot so sporočili ob koncu tekme, bo novomeški klub za vse, ki bi si želeli ogledati odločilno tekmo v ponedeljek v Kopru in tam bodriti novomeške košarkarje na poti do finala, najel posebni avtobus.

Krka : Sixt Primorska 75:61 (14:18, 37:35, 54:50)

Krka: Jarc 2, Marinelli 15 (6:6), Bratož 8 (2:2), Cinac 9 (5:6), Dimec 12 (0:2), Jošilo 11 (3:4), Zagorac 11 (1:2), Kovačevič 3, Fifolt 4 (2:4).



Sixt Primorska: Rebec 5, Ferme 7 (5:6), Čakarun 12, Joksimović 2, Kosi 5 (3:4), Zupan 5 (2:2), Hodžić 8 (2:2), Vujasinović 12 (4:5), King 2 (2:4), Glas 3.

Prosti meti: Krka 19:26, Sixt Primorska 18:23.

Met za tri točke: Krka 6:22 (Zagorac 2, Bratož 2, Marinelli, Kovačevič), Sixt Primorska 7:27 (Hodžić 2, Vujasinović 2, Rebec, Glas, Zupan).

Osebne napake: Krka 28, Sixt Primorska 26.

Pet osebnih: King (36.).

I. Vidmar

