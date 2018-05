Ne Krki ne Ribnici ni uspelo presenetiti

12.5.2018 | 22:20

Foto: I. Vidmar

Novo mesto - Ne rokometaše Ribnice v Celju, ne Krke doma proti Kopru, nocoj v osmem krogu skupine za uvrstitev od 1. do 6. mesta v končnici državnega rokometnega prvenstva ni uspelo presenetiti favoriziranih tekmecev. Celjani so si z zmago nad Ribnico z 29:21 dva kroga pred koncem že zagotovili peti zaporedni naslov prvakov, Ribničani, ki bi pred to tekmo teoretično edini še lahko preprečili Pivovarni Laško osvojitev novega naslova prvakov, pa kljub porazu v boju za drugo ohranjajo prednost pred Velenjem, ki bo tekmo osmega kroga proti Škofjeločanom odigralo jutri.

Novomeščani, ki ob ugodnem razpletu zadnjih krogov še lahko osvojijo peto mesto, tokrat kljub domačemu igrišču niso imeli nobenih možnosti proti Kopru. Do polovice prvega polčasa, ko so zaostajali le za eno točko (7:8), so bili še enakovredni tekmecem, potem pa so ti 8:2 do konca polčasa tekmo praktično že odločili.

V drugem polčasu se Krki, ki je tokrat igrala v zelo pomlajeni postavi, ni uspelo več približati gostom, ki so večji del vodili s šestimi do sedmimi zadetki prednosti, v 53. minuti tudi že z devetimi, v zaključku tekme so poraz zgolj omilili.



Krka : Koper 2013 24:29 (9:16)

Krka: Tomič, Brajer, L. Rašo 4 (1), Bevec 2, Didovič 1, Okleščen 3, Pršina 1, Klemenčič 2, Irman 1, Jakše 4 (1), Udovč 1 (1), D. Rašo, Kukman 3, Matko 1 (1), Ban 1, Klobčar.



Koper 2013: Magdalenič, Postogna, Grzentič 3, Vlah 4, Krečič 6, Matijaševič 1, Kocjančič, Rapotec 5, Smolnik 1, Sokolič 1, Guček 1, Marić, Sever 1, Planinc 3, Bratkovič 3 (2).

Celje Pivovarna Laško : Riko Ribnica 29:21 (16:8)

Celje Pivovarna Laško: Lesjak, Panjtar, Vujović 2, Jurečič 4, Razgor 3 (3), Suholežnik 1, Marguč 1, Grošelj, Slišković 6, Mitrović 1 (1), Kodrin, Makuc 7, Anić, Dušebajev, Mačkovšek 1, Mlakar 3.

Riko Ribnica: Klarič, Perovšek, Horvat 3, Fink 1, Vujačić 4, Knavs 1, Henigman 2, Skušek 2, Koprivc 2, Pahulje, B. Nosan 2, Kovačič 1, M. Nosan, Batinič 2, Setnikar 1, Košmrlj.

Lestvica: 1. Celje Pivovarna Laško 45, 2. Riko Ribnica 39, 3. Gorenje Velenje 35, 4. Koper 2013 33, 5. Urbanscape Loka 27, 6. Krka 27.

I. Vidmar



