Tudi v Krškem Mariboru vse točke

12.5.2018 | 22:45

Krško - Nogometaši Krškega so danes na stadionu Matije Gubca gostili Maribor in izgubili z 1:2 ter tako državnim prvakom omogočili, da še naprej resno ostajajo v boju obranitev naslova. Krčani se tudi tokrat niso vnaprej predali. Prvi polčas so odigrali odlično, imeli nekaj časa celo pobudo in do odmora ohranili svojo mrežo nedotaknjeno.

Prava uganka za napadalce Maribora pa je bil tokrat krški vratar Marko Zalokar, ki je bil še deset minut pred koncem nepremagan, Mariborčane pa je počasi že začela grabiti panika, saj bi si z neodločenim izidom precej zmanjšali možnosti, da v zadnjih treh krogih prehitijo do tega kroga vodilno Olimpijo.

A bistveno boljšo igro je gostom s Štajerske le uspelo unovčiti v 81. minuti, ko je Zalokarja s prostega strela s kakšnih 25 metrov prvič ugnal Amir Dervišević. V 88. minuti so Mariborčani povedli z 2:0, ko je na podajo Tavaresa zadel Luka Zahović. Malo zatem, v sodnikovem dodatku je Josip Balič po podaji Luke Vekiča izid znižal na 1:2, za kaj več pa je zmanjkalo časa.

Krško bo v 34. krogu naslednjo nedeljo gostovalo v Domžalah.

Krško : Maribor 1:2 (0:0)

Strelci: 0:1 Dervišević (81.), Zahović (88.), 1:2 Balič (90.).

Krško: Zalokar, Jakolić (od 61. Diyoke), Zakrajšek (od 69. Ejup), Krajcer, Šturm, Kulinitš, Balić, Kovačič, Sokler (od 69. Vekič), Škrbič, Volarič.

Maribor: Handanović, Šuler, Vrhovec (od 73. Mešanović), Hotić, Zahovič, Vršič (od 64. Tavares), Derviševič, Milec, Rajčevič, Viler, Mlakar (od 82. Kramarič).

Rumeni kartoni: Kovačič, Vekič; Šuler, Dervišević.

Rdeč karton: /.

I. V.