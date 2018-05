Dva poškodovana v bolnišnico

13.5.2018 | 07:15

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Sinoči ob 21.18 sta na cestnem odseku Čatež ob Savi – Krška vas v občini Brežice, trčili osebni vozili. Poškodovali sta se dve osebi, ena oseba pa je padla v šok po prispetju na kraj nesreče. Gasilci PGE Krško so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, nudili prvo pomoč poškodovanim osebam, pomagali policiji, reševalcem in vlečni službi ter z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine in počistili cestišče. Reševalci NMP Brežice in Krško so poškodovane osebe oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Drevo na cesti obiralo promet

Včeraj ponoči ob 23.54 je v Veliki Dolini v občini Brežice drevo na cesti oviralo promet. Drevo je razžagal in odstranil dežurni delavec cestnega podjetja CGP Brežice.

Voda zalila kletne prostore

Včeraj popoldne ob 18.55 je v vasi Krvavčji Vrh v občini Semič voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Krvavčji Vrh so vodo izčrpali, ter posušili in počistili prostore.

Smrdelo po ožgani plastiki, a požara ni bilo

Včeraj ob 21.52 se je v Ulici Otona Župančiča v Črnomlju v poslovnem objektu sprožil požarni alarm zaradi vonja po ožgani plastiki. Gasilci PGD Črnomelj so objekt pregledali s termo kamero in ugotovili da požara ni.

V okolici Semiča nekaj časa brez elektrike

Včeraj ob 17.30 je bila v Semiču in več okoliških vaseh zaradi okvare na daljnovodu prekinjena oskrba z električno energijo. Okvaro so odpravili delavci elektra.

Kje danes ne bo elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo danes od 7. ure do 15. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA ŠJ. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

L. M.