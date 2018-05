Javna vaja metliških folkloristov

13.5.2018 | 12:40

Metliški folkloristi so imeli javno vajo.

Metlika - Metliška folklorna skupina Ivana Navratila je imela včeraj zvečer v tukajšnjem kulturnem domu vajo, ki je bila drugačna kot siceršnje. V tednu ljubiteljske kulture je bila namreč vaja javna. Osrednja tema letošnjega tedna ljubiteljske kulture je namreč folklorna dejavnost. S tem smo se v Sloveniji vključili tudi v evropsko leto kulturne dediščine.

Metliška folklorna skupina ima okrog 90 članov, od tega jih je 30 v mlajši in starejši otroški folklorni skupini. Folkloristi so pred dvema letoma praznovali 40-letnico delovanja, vsako leto pa sodelujejo na najmanj 25 dogodkih. Nekaj je večjih, nekajkrat pa gostujejo tudi drugod po Sloveniji in v tujini. Tako so bili lani na enotedenskem gostovanju v Rusiji, letos avgusta pa bodo nastopili na festivalu CIOFF v Grčiji. Kot je povedal predsednik folklorne skupine Janez Stopar, se bodo septembra predstavili še na prireditvi v Bruslju, ki bo promovirala slovenska zgodovinska mesta.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

Galerija