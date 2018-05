Danes ponovljeno referendumsko glasovanje o zakonu o drugem tiru

13.5.2018 | 07:35

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Ob 7. uri se je po državi odprlo 3015 volišč, na katerih bo lahko 1,71 milijona volilnih upravičencev na ponovljenem glasovanju oddalo svoj glas na referendumu o usodi zakona o drugem tiru. Glasovanje bo potekalo do 19. ure, dotlej pa velja volilni molk.

Na ponovljenem glasovanju na referendumu o zakonu o drugem tiru bodo prvič vsa volišča v državi dostopna invalidom. Nekatera volišča so morali zato združiti oziroma ukiniti, kar pomeni, da bo moralo dobrih 26 tisoč volivcev glas oddati drugje kot doslej. Na sedmih lokacijah pa bodo kot volišča služili mobilni pisarniški kontejnerji.

Volivci morajo na volišče prinesti osebni dokument, po možnosti pa tudi obvestilo o volišču in dnevu glasovanja, ki so ga prejeli na dom. Volili bodo lahko tudi, če vabila ne bodo imeli pri sebi, in sicer na podlagi vpisa v volilni imenik.

Po prihodu na volišče bo volivec prejel glasovnico z referendumskim vprašanjem: "Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper, ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 8. maja 2017?" Volivci svojo voljo izrazijo tako, da obkrožijo za ali proti.

Volilno pravico ima nekaj več kot 1,71 milijona volivcev, od tega okoli 91 tisoč volivcev brez stalnega prebivališča v Sloveniji. Da bi zakon padel, mu mora nasprotovati več kot petina vseh volilnih upravičencev, torej okoli 340 tisoč volivcev.

Predčasnega glasovanja, ki je potekalo od torka do četrtka, se je po podatkih Državne volilne komisije udeležilo 12.633 volivcev oz. 0,74 odstotka vseh volilnih upravičencev. To je nekaj manj kot na prvotnem glasovanju pred septembrskim referendumom, ko se ga je udeležil 14.201 volivec oz. 0,83 odstotka vseh volilnih upravičencev.

Vse do zaprtja volišč velja volilni molk. V tem času je prepovedana vsakršna dejavnost, ki bi volivce navajala k takšnemu ali drugačnemu glasovanju. Prijave kršitev volilnega molka na telefonski številki 080 21 13 sprejema dežurna služba inšpektorata za notranje zadeve.

L. M.