Ekipa prve pomoči iz OŠ Vavta vas je državni prvak

13.5.2018 | 08:30

Zmage se je veselila ekipa PP OŠ Vavta vas.

Debeli rtič - Včeraj je v Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS Debeli Rtič potekalo že 12. državno preverjanje osnovnošolskih ekip prve pomoči.

Sodelovalo je enajst najboljših ekip z regijskih preverjanj, zmagala pa je ekipa Osnovne šole Vavta vas. Drugo in tretje mesto je pripadlo ekipama osnovnih šol Šempeter v Savinjski dolini in Jožeta Krajca Rakek. Tekmovala je tudi ekipa OŠ Boštanj (RKS - OZ Sevnica).

Kot pravijo na Rdečem križu Slovenije (RKS), osnovnošolske ekipe prve pomoči delujejo podobno kot članske. Njihovo usposabljanje vodijo učitelji oziroma mentorji prve pomoči, ki kot prostovoljci vsaj eno leto aktivno sodelujejo v programu članskih ekip prve pomoči. V ekipi je šest članov in ena rezerva, na preverjanjih pa pokažejo teoretično in praktično znanje.

V dobri tretjini slovenskih osnovnih šol sicer že od leta 2003 potekajo krožki rdečega križa na nižji stopnji, ki se nato na višji stopnji preoblikujejo v krožke ekip prve pomoči. Učenci pridobijo teoretično in praktično znanje prve pomoči, da lahko pomagajo sebi in drugim ob nesrečah, nezgodah in nenadnih obolenjih, spoznajo nezgodne situacije, v katerih je življenje zaradi poškodb neposredno ogroženo in se naučijo pravilnega ukrepanja; izoblikujejo preventivno miselnost, ter se naučijo ukrepov za preprečevanje nezgod; razvijajo občutek za delo v skupini; sprejemajo mnenja drugih v skupini in nenazadnje razvijajo ustvarjalno mišljenje.

L. M., foto: RKS