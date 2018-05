Fotografska razstava o slovenskih beguncih na Koroškem

13.5.2018 | 16:00

Predavanju zgodovinarke dr. Helene Jaklitsch je pred dnevi v Škocjanu prisluhnilo kar nekaj poslušalcev.

Škocjan - Do 28. maja bo v prostorih Župnijskega doma Škocjan na ogled zanimiva razstava arhivskih fotografij o slovenskih beguncih v Avstriji po letu 1945 v Škocjanu.

Poleg 12 tisoč slovenskih domobrancev, ki so jih Angleži z zvijačo vrnili v Jugoslavijo in je večina za vedno izginila, je domovino maja 1945 zaradi komunističnega nasilja zapustilo tudi okrog deset tisoč civilistov, šest tisoč jih je odšlo na Koroško.

dr. Helena Jaklitsch

In prav o njihovi usodi govori pričujoča fotografska razstava, ki dokazuje, da so slovenski begunci v skrajno neugodnih okoliščinah in v barakarskem okolju razvili izredno organizacijo ter visoko kulturo in narodno zavest, »skratka ustvarili so junaško zgodbo o uspehu, na katero smo Slovenci lahko ponosni, je na otvoritvi dejala zgodovinarka dr. Helena Jaklitsch, ki je v zanimivem predavanju predstavila življenje in usodo slovenskih beguncev. To dobro pozna, saj je doktorirala prav iz begunske tematike.

Poudarila je, da je to dogajanje močno zarezalo v slovenski narod - iz Slovenije je odhajala intelektualna, politična, kulturna in prosvetna elita. Predstavila je njihovo ne le težko pot na Koroško, ampak tudi življenje najprej na Vetrinjskem polju in nato v štirih taboriščih, kamor so preselili Slovence, ki pa so se neverjetno izkazali tako v organiziranosti kot v kulturnem življenju. Ustanovili so ljudske in poklicne šole, slovensko begunsko gimnazijo, v taboriščih je donela slovenska pesem, pripravljali so gledališke predstave, tiskali svoj časopis, skratka skrbeli so za izobraževanje mladine in otrok ter za ohranjanje ljubezni do slovenskega jezika in naroda.

Pričujoča fotografska razstava, ki potuje po Sloveniji in je zdaj na ogled v Škocjanu, priča o ustvarjalnosti Slovencev v teh taboriščih, in kot pravi zgodovinarka Jaklitsceva, »je zanimivo, kako so obrazi naših beguncev veseli, polni upanja. Kako je to mogoče, ob izgubi domovine, članov družine? Brez globoke vere tega ne bi zdržali in zmogli. Svojo bolečino so pretvorili v ustvarjalnost.«

Avtor večine fotografij je begunec Marjan Hočevar.

Na otvoritvi je spregovorila tudi 95-letna Ana Arhar iz Trebče vasi, ki je bila med slovenskimi begunci na Koroškem, a se je po letu in pol vrnila domov. Več o njeni izkušnji v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Zbrane je nagovoril škocjanski župan Jože Kapler, za kulturno popestritev pa je poskrbela Ema Kapler na violini.

Besedilo in foto: L. Markelj

