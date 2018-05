V Pečicah zgorela mizarska delavnica in oprema

13.5.2018 | 18:10

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes popoldne ob 13.35 je v naselju Pečice v občini Brežice gorelo v mizarski delavnici velikosti dvesto kvadratnih metrov. Objekt in oprema v njej sta popolnoma zgorela. Požar so pogasili in sanirali požarišče gasilci iz PGD Križe, Spodnja Pohanca, Globoko, Dečno selo, Sromlje, Brežice okolica, Brežice, Pišece, Obrežje, Mihalovec, Kapele, Zdole, Župelevec, Sobenja vas in Mali Obrež. V pripravljenosti so bili gasilci PGD Bizeljsko, Cerina, Cerklje ob Krki, Krška vas, Pirošica, Skopice in Velika Dolina. Intervencija je še v teku.

Avto najprej začeli gasiti občani, nato še gasilci

Danes ob 12.43 je v Šentjuriju na Dolenjskem v občini Mirna Peč gorelo osebno vozilo. Pred prihodom gasilcev so ogenj v motornem delu vozila začeli gasiti občani, dokončno so ga pogasili gasilci PGD Hmeljčič in GRC Novo mesto ter vozilo pregledali s termovizijsko kamero.

Veter podrl lipo, padla na drog

Danes ob 13.35 je v Gorenjem Vrhpolju v občini Šentjernej močan veter podrl lipo, ki je padla na drog javne razsvetljave. Podrto lipo so ob pomoči dežurnega delavca Javnega podjetja Ekološka družba Šentjernej, razžagali in odstranili gasilci PGD Vrhpolje.

Voda zalila klet

Včeraj zvečer ob 18.55 je v vasi Krvavčji Vrh v občini Semič voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Krvavčji Vrh so vodo izčrpali ter posušili in počistili prostore.

L. M.