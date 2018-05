Referendum o 2. tiru že drugič ni uspel

13.5.2018 | 20:10

Ilustrativna slika. (Foto: arhiv DL)

Ljubljana - Ob 19. uri se je po državi zaprlo nekaj več kot tri tisoč volišč, na katerih so volivci ponovno odločali o uveljavitvi oziroma zavrnitvi zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper.

Glasovnice seveda še niso preštete, a kot kaže, referendum ne bo uspel. Po podatkih Državne volilne komisije RS, obdelanih do 19.55, je za zakon glasovalo 71.238 tisoč volivcev ali 51,05 odstotka volilnih upravičencev, proti pa 68.300 volivcev, kar predstavlja 48,95 odstotkov. V volilni enoti 6 (Novo mesto) je za enkrat za zakon glasovalo 56,79 odstotkov, proti pa 43,21 odstotkov.

Predčasnega glasovanja se je v treh dneh udeležilo 12.633 volivcev oziroma 0,74 odstotka vseh volilnih upravičencev, kažejo podatki Državne volilne komisije (DVK). Večina volivcev, ki so na ponovljenem glasovanju na referendumu o zakonu o drugem tiru glas oddali predčasno, je zakon podprla. Za je namreč glasovalo 54,48 odstotka, proti pa 45,52 odstotka volivcev.

GLASOVNICE BODO PREŠTELI DO 21. URE

Volilni organi so že začeli šteti tudi glasove, oddane danes. Podatke bodo objavljali sproti. Glavnino glasovnic naj bi prešteli pred 21. uro, ko bo torej znana okvirna slika referendumskega rezultata. Tedaj bo tudi znano, koliko volivcev se je udeležilo referenduma..

Da bi bil zakon na referendumu zavrnjen, se mora proti izreči večina udeležencev referenduma, pri čemer pa mora ta večina hkrati predstavljati tudi najmanj 20 odstotkov vseh volilnih upravičencev. Glede na volilne imenike, pripravljene pred tokratnim referendumom, to pomeni okrog 340.000 volivcev.

Končno število glasov, potrebnih za izpolnitev kvoruma, bo Državna volilna komisija ugotavljala po referendumu, saj bodo k številu volilnih upravičencev prišteli morebitne volivce, ki so prišli na glasovanje, a so bili iz volilnega imenika pomotoma izpuščeni, odšteli pa bodo tiste, ki bodo umrli od sestave volilnega imenika do dneva glasovanja. Če pa bo udeležba nizka, bo že danes jasno, ali je pobudnikom referenduma uspelo.

DODANO OB 22.15

Zdaj je že znano, da tako kot na septembrskem referendumu o zakonu o izgradnji drugega tira Divača-Koper tudi na današnjem ponovljenem glasovanju pobudnikom zaradi nizke udeležbe ni uspelo zbrati zadostnega števila glasov proti zakonu. Vlada že snuje nadaljnje ukrepe, pobudnik referenduma Vili Kovačič pa napoveduje novo pritožbo.

Delni neuradni izidi Državne volilne komisije (DVK) po skoraj vseh preštetih glasovnicah kažejo, da se je referenduma udeležilo 14,96 odstotka volilnih upravičencev. Za uveljavitev zakona je glasovalo 49,90 odstotka, proti pa 50,10 odstotka volivcev.

V volilni enoti 6 (Novo mesto) je bil rezultat malce drugačen od republiškega - 54,85 odstotkov volivcev je zakon o 2. tiru podprlo, 45,15 odstotkov jih je glasovalo proti.

L. M.