Veliko dela pri gašenju v Pečicah

14.5.2018 | 07:00

Včeraj v popoldanskem času so v naselju Pečice, občina Brežice za pomoč pri gašenju mizarske delavnice in sanaciji požarišča posredovala še gasilska društva PGD Loče, Bukošek, Gabrje, Krška vas in Rigonce. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Globoko, Pišece in Križe.

Gorel avto

Ob 20.11 je v ulici Brezje v Novem mestu gorelo osebno vozilo. Požar so omejili in pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence.

Ob 20.33 so gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence v ulici Brezje pregledali območje, kjer naj bi gorel zabojnik za smeti. Požara ni bilo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. VAS PRI ČRNOMLJU na izvodu Žagarci.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NESTOPLJA VAS , izvod Šuštarič.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 10.30 do 11.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODTURN.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 15.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRAPREČE PRI ŠENTJERNEJU;

- od 10.00 do 15.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRVAŠKI BROD.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŠKA REBER.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področjih nadzorništva Krško okolica med 11. in 14.30 uro na območju TP Senovo šola izvod Titova ulica 90, 92 in 94 ter na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli med 8. in 9. uro na območju TP Bizeljsko izvod spodnja Sušica Ervin.

M. K.