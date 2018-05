Izvrstni italijanski mentor se je vrnil po več kot petih letih

14.5.2018 | 08:05

Seminar za bas klarinet je vodil izvrstni Paolo de Gaspari. (Foto: Pihalni orkester Krško)

Krško - Na Glasbeni šoli Krško je v soboto in nedeljo potekal seminar za bas klarinet z izvrstnim mentorjem Paolom de Gasparijem iz Italije. Seminarja, ki ga je organiziral Pihalni orkester Krško ob pomoči glasbene šole, se je udeležilo preko deset udeležencev iz vse Slovenije, s tem pa nadaljujejo tradicijo organiziranja seminarjev za instrumente za potrebe pihalnih orkestrov, so sporočili iz krškega orkestra.

»Paolo de Gaspari je eden vodilnih evropskih bas klarinetistov. Diplomiral je pri slovitem Henri Boku na Rotterdam Conservatorium in se izrazito zavzema za razvoj in popularizacijo bas klarineta. Je avtor številnih vaj in priročnikov za bas klarinet, zanj pa so bila prav tako napisana številna originalna dela za ta, premalo cenjeni, inštrument. Je gost številnih festivalov in mojstrskih tečajev po vsej Evropi. Sicer pa deluje kot profesor na International Bass Clarinet Academy of Pordenone Italy in Bass Clarinet Academy of Hoogezand Holland. Je tudi gostujoči profesor na Birmingham Conservatorium, od leta 2016 pa tudi profesor na sloviti Trinity Laban Conservatorium of London,« so zapisali v opisu italijanskega mentorja in dodali, da se je v Krško vrnil po več kot petih letih.

Pihalni orkester Krško pa se je ta vikend razveselil še ene novice. Po koncertu, ki so ga imeli 14. aprila, so stopili v kontakt s skladateljem Jose Albertom Pino iz Španije. Na koncertu so kot prvi orkester v Sloveniji zaigrali njegovo noviteto Ghost ship in navdušili vse zbrane v dvorani pa tudi samega skladatelja.

Prav v času seminarja je Španec potrdil sodelovanje z domačim orkestrom na njihovem prihodnjem koncertu, ki bo 1. decembra lestos. Tako bosta na omenjenem koncertu orkestru dirigirala kar dva dirigenta, in sicer domačin in dirigent orkestra Dejan Žnideršič in Jose Alberto Pina, so bili zadovoljni v Pihalnem orkestru Krško.

M. Ž., Foto: Pihalni orkester Krško

