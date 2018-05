Kolesarji, previdno in varno naokrog

14.5.2018 | 09:15

Slika je simbolična (Foto: I. V., arhiv DL)

Ljubljana - Danes se začenja nacionalna preventivna akcija za večjo varnost kolesarjev, ki spadajo med ranljivejše skupine udeležencev v prometu, z vedno večjim številom pa narašča tudi njihova ogroženost. Vozniki motornih vozil jih namreč velikokrat spregledajo ter tako še dodatno povečajo možnost za nastanek prometne nesreče in posledično hudih poškodb.

Vodi jo Javna agencija RS za varnost prometa v sodelovanju s Policijo, Ministrstvom za infrastrukturo ter Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, pridružujejo pa se jim tudi nevladne organizacije. Z akcijo želijo opozoriti kolesarje na upoštevanje cestno prometnih pravil, odgovornejše vedenje v cestnem prometu in povečati uporabo varnostne čelade pa tudi preostale udeležence v prometu na povečano število kolesarjev na cesti. Akcija bo potekala do 27. maja, aktivnosti pa se bodo nadaljevale tudi v poletnih mesecih, saj se je kolesarska sezona šele zares začela.

Skoraj tri četrtine kolesarjev še vedno krši prometna pravila

Opazovanje kolesarjev, ki so ga v lanskem letu izvedli na Agenciji za varnost prometa, je pokazalo, da skoraj tri četrtine kolesarjev krši prometna pravila, resnejše prekrške pa napravi približno 25 odst. kolesarjev. Med najpogostejšimi kršitvami so neustrezno prečkanje cestišča, vožnja v nasprotni smeri ter vožnja v rdečo luč na semaforju, tudi ogrožanje pešcev z vožnjo po pločniku ter uporaba mobilnega telefona med vožnjo kolesa, so pojasnili na agenciji.

Največ nesreč je znotraj naselij, najpogostejši vzrok pa je neupoštevanje pravil o prednosti. Sledi neprilagojena hitrost in nepravilna stran oz. smer vožnje. Pri lažje oziroma težje poškodovanih so večinoma kolesarji sami povzročitelji prometnih nesreč, v primeru smrtnega izida pa so kolesarji odgovorni za povzročitev 36 odst. nesreč, kar je manj kot v primerjavi z letom poprej (62 odst.). Pozitivno je, da se je v primerjavi z letom 2016 pri kolesarjih zmanjšala problematika alkoholiziranosti, in sicer se je za 24 odst. zmanjšalo število nesreč, ki jih je povzročil alkoholiziran kolesar, so dodali.

Med ponesrečenci prevladujejo moški in starejše prebivalcu, sicer pa je lani bil delež kolesarjev med vsemi udeleženimi v prometnih nesrečah 6,8 odst., med smrtnimi žrtvami pa je bilo kolesarjev 11 odst.. V preteklem letu je bilo na slovenskih cestah zabeleženih skupno 1187 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, od tega je življenje izgubilo 11 kolesarjev, 189 je bilo huje poškodovanih, 859 pa lažje poškodovanih. Med otroki je bila ena smrtna žrtev.

Na Agenciji za varnost prometa poudarjajo, da kolesarji lahko največ za lastno varnost naredijo sami, in sicer z upoštevanjem cestno-prometnih predpisov, za večjo varnost pa sta nujna tudi ustrezno tehnično brezhibno kolo in zaščitna oprema, med katero nedvomno sodi kolesarska čelada. Uporaba kolesarske čelade je za otroke in mladostnike do 18. leta zakonsko obvezna, njena uporaba pa je priporočljiva tudi za ostale kolesarje. Kolesarsko čelado morajo imeti tudi otroci potniki na kolesu ali pri vožnji na poganjalčku, priporočljiva pa je tudi pri rolanju, rolkanju, na skiroju ter pri uporabi raznih električnih naprav.

Agencija za varnost prometa bo v okviru različnih aktivnosti letos razdelila 500 zaščitnih kolesarskih čelad, s katerimi želijo povečati njeno uporabo med starejšimi in mladostniki. V okviru javnega poziva bodo za izbrane lokalne skupnosti nakupili tudi 10 spretnostnih poligonov, namenjenih za izposojo šolam ter občinskim svetom za preventivo in vzgojo za usposabljanja, tečaje varnega kolesarjenja idr. Finančno bodo podprli tudi štiri projekte nevladnih organizacij, ki so namenjeni izključno kolesarjem.

Med drugim bo letos nadgradila opazovanje kolesarjev v dejanskem prometu, in sicer v okolici Ljubljane, Maribora, Novega mesta in Kopra. Pripravili pa so tudi informativno zloženko S kolesom varno v prometu in preventivni video film na temo varnega kolesarjenja, namenjenega uporabi učiteljem, predstavnikom občinskih svetov za preventivno in vzgojo ter drugim za izobraževanje in osveščanje.

V sodelovanju z Državnim Svetom RS in Slovensko-švedskim društvom bo agencija v četrtek, 17. maja, organizirala Strokovno okroglo mizo z naslovom Za večjo varnost kolesarjev v Sloveniji, ki bo obravnavala možnosti razvoja sistemskega pristopa k izboljšanju varnosti kolesarjev v Sloveniji.

Že 50. zaključno državno tekmovanje »Kaj veš o prometu?«

Po osnovnih šolah in na lokalni ravni že izvajajo tehnične preglede koles, usposabljanje otrok za vožnjo kolesa in kolesarski izpiti, ki potekajo prek spletnega portala. Za učence osnovnih in srednjih šol pa bo 26. maja na Kongresnem trgu v Ljubljani potekalo že 50. zaključno državno tekmovanje Kaj veš o prometu?

Akciji se pridružujeta tudi Policija in občinska redarstva, ki bosta v tem času izvajala poostren nadzor nad kolesarji in vozniki motornih vozil.

M. Ž.