Nekateri lastniki svojega zemljišča ne želijo prodati

14.5.2018 | 10:25

Občina Šentrupert

Prelesje - Občina Šentrupert na južni in jugozahodni strani naselja Prelesje ob regionalni cesti med Trebnjim in Mokronogom načrtuje urediti poslovno cono. Že lani so predvidevali, da bodo začeli komunalno urejanje, vendar je prišlo do težav z lastniki zemljišč. Na občini računajo, da jih bodo letos vendarle uspeli rešiti in da bo cona, ki prinaša tudi nova delovna mesta, vendarle zaživela.

Kot pravi šentrupertski župan Rupert Gole, je bila težava v tem, da so imeli lastniki zemljišč, kjer je predvidena cona, prevelike zahteve glede cene odkupa zemljišč. »Tudi po skupnih sestankih z zainteresiranimi investitorji ne odstopajo od cene 30 evrov na kvadratni meter, čeprav gre za komunalno neurejena kmetijska zemljišča, ki so, če jih primerjamo z drugimi zemljišči po drugih občinah, realno vredna največ 15 evrov na kvadratni meter,« dodaja Gole. Po njegovih besedah sta se za zemljišča zanimali dve lokalni podjetji, to sta Plasta in Sep, ki pa namerava svojo dejavnost razširiti na Puščavo, kjer občina Mokronog-Trebelno prav tako načrtuje urediti industrijsko cono. »Vsako podjetje dobro preračuna, ali jim to poslovna matematika dovoli. Če ni tržno zanimivo, ni realizacije. Podjetja bodo poiskala drugo lokacijo,« poudarja župan.

Tega si na občini ne želijo in verjamejo, da bodo lastniki zemljišč nekoliko znižali visoke apetite. »Ko bodo videli, da se ne premakne, bodo tudi sami začeli razmišljati v smeri, da je bolje prodati po razumni ceni,« je prepričan Gole.

Občina se je z njimi uspela vsaj dogovoriti, da nekateri odprodajo del zemljišča, kjer sta predvideni cesta in komunalna infrastruktura, zato bodo, kot pravi župan, urejanje cone lahko začeli. Za projekt predvidevajo dobiti okoli pol milijona nepovratnega denarja. »Da lahko sredstva dobimo in jih usmerimo v ureditev cone, je pametna odločitev,« zatrjuje Gole in dodaja, da so na zahtevo Agencije RS za okolje naredili tudi študijo vpliva na okolje, zato čakajo samo še njihovo soglasje, da lahko potem vložijo vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja.

ŠE DVIGNITI CENO

Za komentar smo povprašali tudi nekatere lastnike zemljišč, ki jim občina očita, da zavirajo razvoj cone. Mira Gole je dejala, da jo mora najprej občina komunalno opremiti. Prepričana je, da z morebitnimi investitorji lahko dosežejo dogovor o prodaji zemljišč pa razumni tržni ceni, a po njenih besedah je treba počakati še nekaj časa. Miran Berk pravi, da ne zavira načrtov občine, da se tam vzpostavi poslovna cona, vendar ga zanima, kdo so morebitni investitorji in kaj bodo na tistem območju počeli. Za svoje zemljišče pa je dodal, da ga je pripravljen zamenjati, če mu občina ponudi drugo primerno lokacijo. Drugačnega mnenja je bil Janez Anderlič, ki je dejal, da svojega zemljišča ne namerava kar tako prodati, kajti tam so lepe kmetijske površine, občina pa želi pripeljati industrijo. Po njegovem mnenju je dovolj drugih industrijskih con, kamor bi se lahko podjetniki preselili, zato namerava ceno še dvigniti in s tem odvrniti morebitne kupce.

Članek je objavljen v aktualni številki Dolenjskega lista.

R. N.