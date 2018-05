Na kasaških dirkah v Komendi Cindy in Igor Novak do prve zmage

14.5.2018 | 11:40

Cindy in Igor Novak v Komendi.

Komenda, Šentjernej - Včeraj so v Komendi potekale kasaške dirke in organizatorji so spet poskrbeli za odlično pripravljen tekmovalni dan s sedmimi kasaškimi dirkami, pa tudi vreme ni nagajalo.

V osrednji točki sporeda Spominska dirka Janka Juhanta sta za KK Ljutomer slavila Vittorina Jet (IT) in Dušan Zorko. Klub za konjski šport Šentjernej je zastopalo sedem konj kasačev, ki so se odlično odrezali.

V 1. točki sporeda je svojim krstnim nastopom odlično opravila Cindy, ki je na vajetih Igorja Novaka slavila zmago s kilometrskim časom 1.22,8 na razdalji 1840 metrov. Takoj za njo pa sta se na drugo mesto uvrstila La Bella (iz hleva Judež) in Vito Šadl s časom 1.22,9.

V 2. točki sporeda sta 3. mesto osvojili Giselle in Lana Zrinjanin s kilometrskim časom 1.23,2 na razdalji 1840 metrov.

V 4. točki sporeda sta 4. mesto osvojila Gulianne (iz hleva Lah) in Tomaž Novak s kilometrskim časom 1.21,0 na razdalji 1840 metrov.

V 6. točki sporeda v odprti dirki se je pomeril tudi neuničljivi Dior MS ter z novim lastnikom Igorjem Novakom osvojil 5. mesto s kilometrskim časom 1.20,1 na razdalji 1840 metrov.

V zadnji točki sporeda pa smo prvič letos videli tudi nastop francoskih kobil. Med njimi sta nastopili Carlina Beco FR iz hleva Judež in Vanille du Heloy FR v lastništvu Žige Rumpret. Carlina je z voznikom Vitom Šadlom osvojila 2. mesto s kilometrskim časom 1.22,0 na razdalji 1840 metrov, končno 5. mesto pa je pripadlo Vanille in Voju Maletiću s časom 1.25,9.

Kot sporočata Lana Zrinjanin in Rok Hočevar, je letošnja kasaška sezona, ki šteje 23 tekmovalnih dni, že v teku. Klub za konjski šport Šentjernej bo v letošnji sezoni organiziral tri tekmovalne dni. Prvi bo v okviru programa Tedna cvička potekal 27. maja, naslednji 19. avgusta v sklopu občinskega praznika Jernejevo 2018 in zadnji 14. oktobra.

L. M., foto: Anja Medle

