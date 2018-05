190-letnico godbeniki začeli z razstavo

14.5.2018 | 15:00

Razstava v Dolenjskem muzeju (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Novomeška mestna godba letos praznuje 190-letnico delovanja. Proslavo častitljivega jubileja je začela konec minulega tedna z razstavo v Mali dvorani Dolenjskega muzeja, v začetku junija pa bodo pripravili jubilejni koncert in mednarodno srečanje godb.

Razstavi sta pod strokovnim mentorstvom sodelavcev Dolenjskega muzeja pripravila nekdanji predsednik godbe Italo Morosini, ki je član godbe že štirideset let, od tega je bil osemnajst let tudi njen predsednik, in Dominik Hudoklin. Zgodovino novomeške godbe sta na razstavi prikazala tako z dokumenti, ki pričajo o ključnih trenutkih zgodovine orkestra, bogatim slikovnim gradivom, starimi inštrumenti, notnimi zapisi in uniformami, med katerimi izstopa tako imenovana mestna uniforma, ki jo je godba dobila ob kongresu mest v Novem mestu leta 1978, svojevrstno zgodbo o preteklosti pa govorijo tudi plakati, ki so nagovarjali ljubitelje glasbe k udeležbi na nastopih mestne godbe.

Avtorja razstave Dominik Hudoklin in Italo Morosini (Foto: I. Vidmar)

Novomeška mestna godba bi morala letos praznovati 170-letnico delovanja, a se to ne bo zgodilo. Da letnica začetka delovanja godbe 1848, ki se je uporabljala celih 70 let, stoji na bolj trhlih temeljih, je med pisanjem diplome na filozofski fakulteti ob koncu študija muzikologije ugotovil Denis Androić. Na osnovi razpoložljivih dokumentov je ugotovil, da je Novo mesto godbo v današnjem pomenu besede imelo že leta 1828.

O tem priča blagajniški izpisek iz tega leta, v katerem je zapisano, da je bilo tega leta za »čake« muzikantov porabljenih 8 goldinarjev in 15 krajcarjev. »Tako letos namesto 170- praznujemo 190-letnico delovanja,« smeje pojasni dirigent Mestne godbe Novo mesto Rok Šincek in doda, da pa to vrstnega reda na spisku najstarejših slovenskih godb ničesar ne spremeni, saj za najstarejšo še naprej velja idrijska, za drugo najstarejšo postojnska in novomeška tako kot pred spremembo letnice za tretjo najstarejšo godbo pri nas.

Novomeška mestna godba bo častitljiv jubilej proslavila visoki številki primerno. Ob tej priložnosti je izšel zbornik z bogato vsebino, ki je temu prirejena vsebina Androićeve diplomske naloge.

1. junija bo mestna godba pripravila jubilejni koncert, na katerem se bodo predstavili z raznolikim programom, v katerega bodo po besedah Roka Šincka prepletli različne zvrsti, od zabavne in filmske glasbe ter slovenskih popevk do skladb lokalnega značaja in koračnic. Naslednji dan bodo v športnem parku Loka pripravili mednarodno srečanje godb. »Srečanje bi raje imeli na Glavnem trgu, ki pa do tedaj še ne bo obnovljen do konca. Sodelujoče godbe se bodo predstavile v sprevodu, skupaj bomo zaigrali nekaj koračnic, nekatere godbo bodo imele krajše koncerte. Sodelovalo bo dvanajst godb, med njimi tudi godba iz prijateljskega mesta Hercegnovi, ki nam bo vrnila obisk od lani, ko smo jih obiskali ob njihovi obletnici. Zvečer bo pa veselica,« pove Rok Šincek, ki novomeško mestno godbo vodi od leta 2011 in jo je v tem času temeljito pomladil.

Na vprašanje, v kakšnem stanju je danes Mestna godba Novo mesto, Rok Šincek odgovori: »Stanje je pozitivno. Lani je prišlo v godbo petnajst novih članov, tako da nas je zdaj že 56. Radi damo možnost vsakomur, ki si želi igrati v godbi, zato nas je nekoliko več. Poudarek je na delu z mladimi in starimi, tudi najstarejših ne odslovimo. Tako je trobentač Ivan Berus v godbi že 62 let, Rudi Pureber pa 60. Naš najstarejši član, Vinko Zupančič, bo letos dopolnil 82 let. Naš najmlajši član je rogist Božidar Hudoklin, ki je dan pred odprtjem razstave dopolnil deset let. Večino inštrumentov imamo dobro zasedenih, manjka nam le nizkih trobil. Nekaj težav imamo kot vedno s financami. Radi bi se okrepili na tolkalih, a zanje nimamo denarja, če nimaš inštrumenta, pa v orkester ne moreš povabiti glasbenika, ki bi igral nanj,« pove Rok Šincek, ki se že leta odpoveduje dirigentskemu honorarju, da lahko sem ter tja kupijo kakšen inštrument več.

Velik problem je tudi v tem, da že skoraj dve desetletji, odkar so jih izselili iz nekdanjega doma kulture (danes APT), nimajo svojih prostorov za vaje. Zavod Novo mesto jim je v kulturnem centru sicer odstopil eno od predavalnic v prostorih, kjer je bila prej ena od novomeških fakultet, a je to le zasilna rešitev, saj prostor ni primerno akustičen, premajhen pa je tudi za skupne vaje. Žal si orkester kakšne resnejše najemnine in plačevanja vseh stroškov ne more privoščiti.

Mestna godba Novo mesto ima na leto od 20 do 25 nastopov in dva do tri samostojne koncerte. Godbeniki sodelujejo na različnih prireditvah, med katerimi velja izpostaviti tradicionalno prvomajsko budnico. Ob njihovih obletnicah sodelujejo tudi z gasilci, ob 650-letnici Novega mesta pa so sodelovali tudi pri veliki predstavi s folklornim društvom Kres. Že vse od leta 1961, ko so na Cviblju nad Žužemberkom nad partizansko kostnico postavili spomenik, pa vsako leto tam igrajo na državni komemoraciji.

I. Vidmar

Galerija