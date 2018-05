V celoti pogorela delavnica, škode za okoli 300 tisočakov

14.5.2018 | 12:15

Foto: Arhiv DL

Poročali smo že o požaru delavnice v Pečicah. Kot so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto, so bili brežiški policisti o njem obveščeni okoli 13.30. Objekt, v katerem naj bi bilo več mizarskih strojev, je kljub posredovanju gasilcev v celoti pogorel. V požaru, v katerem naj bi po nestrokovni oceni nastalo za okoli 300.000 evrov škode, ni bil nihče poškodovan. Kriminalisti nadaljujejo s preiskavo, ugotavljanjem okoliščin in vzroka za nastanek požara. Po zaključeni preiskavi bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

Povzročitelja nesreč pregloboko pogledala v kozarec

Novomeški policisti so bili v petek okoli 14.30 obveščeni o prometni nesreči v Mirni Peči. Ugotovili so, da je nesrečo povzročil 26-letni voznik avtomobila, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil, ki ga je vozila 56-letna voznica. Povzročitelj nesreče, 30-letni potnik v njegovem vozilu in 56-letna voznica so se v nesreči lažje poškodovali. Policisti so še ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,84 miligramov alkohola. Po zaključeni preiskavi ga bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

V petek nekaj pred 23. uro je v krožišču v Krškem voznik avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, trčil v prometno signalizacijo in odpeljal s kraja prometne nesreče. Policisti so povzročitelja izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus, ki je pokazal, da je imel v litru izdihanega zraka imel 0,88 miligramov alkohola. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Povzročil nesrečo z neregistriranim vozilom in brez veljavne vozniške

Brežiški policisti so v soboto nekaj po 21. uri pod drobnogled vzeli prometno nesrečo pri Griču. Ugotovili so, da je nesrečo povzročil 23-letni voznik avtomobila, ki je vozil iz smeri Cerkelj ob Krki. Zaradi neprilagojene hitrosti pa je izgubil oblast nad vozilom in trčil v betonsko ograjo, v njegovo vozilo pa je trčil še 44-letni voznik, ki je pravilno pripeljal iz smeri Brežic. Povzročitelj, ki se je v nesreči lažje poškodoval, nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil. Policisti ga bodo po zaključeni preiskavi ovadili na pristojno tožilstvo.

Škode za 4000 evrov

V Trebnjem je v noči na petek nekdo vlomil v skladiščne prostore podjetja in odnesel okoli 50 kg odpadnega bakra in dokumente. Škode je za okoli 4000 evrov.

Vlomil v tri zidanice

V soboto so bili novomeški policisti obveščeni o vlomih v tri zidanice v Gabrju. Ugotovili so, da je neznanec v objekte vlomil skozi vhodna vrata in ukradel agregat, dva akumulatorja, tri škropilnice in alkoholno pijačo. Škode je za okoli 700 evrov.

Ob denar in zlatnino

V Stari Bučki je v sobotnih večernih urah nepridiprav izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je denar in zlat nakit.

Z vlomom ob pet tisočakov

V Brežicah pa je v soboto nekdo skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel nakit. Lastnike je oškodoval za 5000 evrov.

Kar 87 tujcev nezakonito čez državno mejo

Od petka do danes so policisti med opravljanjem nalog varovanja državne meje izsledili in prijeli 74 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo na območju Bele krajine in Posavja. Državljani Pakistana, Alžirije, Maroka, Iraka Tunizije in Kameruna so zaprosili za mednarodno zaščito in so jih po zaključenih policijskih postopkih odpeljali v azilni dom, sedem tujcev pa so policisti predali hrvaškim varnostnih organom.

Iz PU Ljubljana pa so sporočili, da so kočevski policisti včeraj zjutraj prijeli 13 tujcev pri Slavski laz, ki so prebrodili reko Kolpo. Gre za dva državljana Jemna in 11 državljanov Sirije, vsi pa so zaprosili za mednarodno zaščito. Tujci je pregledala zdravniška ekipa Zdravstvenega doma Kočevje, ponudili so jim suha oblačila in obrok hrane. Po končanem postopku policistov so jih namestili v azilni dom.

M. Ž.