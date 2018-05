Druga plat županovanja Gregorja Macedonija

14.5.2018 | 13:15

Skupno novinarsko konferenco o aktualnem mandatu župana Gregorja Macedonija so dane sklicali predstavniki GAS, SD in ZZD ter SNS, s tem da slednjih na konferenci ni bilo.

Alojz Kobe, GAS

Srečko Vovko, SD

Avgust Fink, ZZD

Novo mesto - Naslov članka je naslov današnje novinarske konference novomeškega odbora SD, občinskega odbora GAS, SNS in Zveze za Dolenjsko, ki so skupaj, kot so povedali njihovi predstavniki, želeli opozoriti na »netransparentno, negospodarno in nezakonito delovanje župana MO Novo mesto Gregorja Macedonija.«

Predsednik novomeškega odbora SD Srečko Vovko je med drugim izpostavil ustanovitev novega Zavoda Novo mesto, ko je bil glavni argument združevanja obstoječih zavodov tako finančna kot kadrovska racionalizacija. »Realno pa so proračun dodatno obremenili za 650.000 evrov, temu prištejte še 150 tisočakov za trenerje, prezaposlene na klube, in 24 tisočakov, ki jih dobi zunanji vzdrževalec otroških igrišč, prej pa je to počela Agencija za šport. Prejšnja zavoda sta imela skupaj 32 zaposlenih, sedaj jih je 38,« je povedal Vovko in na župana naslovil javno vprašanje tudi o predhodniku sedanjega direktorja zavoda Marjana Hribarja, tj. Robertu Judežu in domnevnih dolgovih njegove družbe Konvikt tako do zavoda kot do občine. Vovko je omenil še proračunsko postavko za ustanovitev javne univerze, težko več kot sto tisočakov, in se vprašal, kam je šel ta denar, ko se na tem področju ni ničesar naredilo. Naštel je še vrsto različnih projektnih svetov in pooblaščencev župana ter se spraševal, koliko so plačani in kje so njihova poročila o opravljenem delu, enako za promocijske, svetovalne in odvetniške storitve občine. Dodal je, da je Macedoni pred volitvami obljubljal selitev ministrstva za gospodarstvo v mesto, pa tudi na tem ni naredil ničesar, glede zaposlovanja na občinski upravi pa navrgel, da jih je bilo oktobra 2014 na občini zaposlenih 83, marca letos jih je 105.

Glavni tajnik Zveze za Dolenjsko Avgust Fink je županu očital opustitev projekta Cerod II in odstop od izgradnje lastnega MBO, kar je privedlo do več aktualnih tožb in slabšega odnosa s partnerskimi občinami. Po njegovih besedah se je Macedoni odpovedal že odobrenim 21 milijonom evrov, kolikor je znašal sofinancerski državni in evropski delež v projektu, položnice pa so se zaradi vsega skupaj podražile za sto odstotkov. Tudi zveza je zato danes na župana naslovila vrsto javnih vprašanj o natančnih odškodninskih zahtevkih in pa s tem povezanih odvetniških stroških.

Alojz Kobe, vodja občinskega odbora GAS, je izpostavil projekt hidravličnih izboljšav Dolenjske, ki vsebuje že več kot milijon evrov dodatnih stroškov, nastalih s popravljanjem slabo izvedenih del in odobrenih s strani občine preko aneksov, »čeprav so bile pogodbe podpisane 'na ključ' in še danes ni znano, ali bodo ti dodatni stroški na plečih občanov ali bodo vključeni v sofinanciranje«. Dejal je še, da pri tem projektu vgrajujejo cevi slabše kvalitete, ki so cenejše, in nov sistem naj bi že beležil vodne izgube. Poleg tega je Kobe županu danes zastavil še javno vprašanje glede prenove Glavnega trga oz. kdaj bo znano, kakšen sofinancerski delež je sploh odobren, menil pa je tudi, da umikanje prometa tudi po zaključeni prenovi brez boljših povezovalnih cest ni smotrna odločitev. Dotaknil se je še energetskih sanacij javnih objektov in povedal, da bi se lahko občina zadolžila za kakšen dodatni milijon in projekt izvedla sama, tako pa ga bo v 15 letih partnerstva z zasebnikom, tj. družbo Petrol, bistveno preplačala.

Matjaža Engla iz SNS na današnji skupni novinarski konferenci ni bilo, ostali so ga opravičili in v imenu SNS povedali, da se njihova kritika nanaša na črpanje evropskih sredstev.

Odziv MO Novo mesto oz. župana Gregorja Macedonija, ki je nedavno napovedal vnovično kandidaturo na jesenskih lokalnih volitvah, pričakujemo danes popoldne. Predstavniki omenjenih treh strank pa so glede tega povedali, da o imenih še ne morejo govoriti, svojega kandidata ali kandidatko bo zagotovo imela SD, GAS bo »podprla najboljšega«, ZZD pa je trenutno še brez predsednika in o tem ne razmišljajo. Podrobneje o vrsti očitkov si lahko preberete v priponki spodaj.

M. Martinović

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (10) 4h nazaj 20 (37) (17) (37)(17) Oceni Novomeščan1 Končno je nekdo spregovoril o blefiranju in zavajanju sedanjega župana! Koliko zapravljenega denarja za ta kaos v Novem mestu. Macedoni se res norčuje iz novomeščanov in dela po svoje. Najslabši župan do sedaj!!! 3h nazaj 17 (34) (17) (34)(17) Oceni Bog vse vidi Smo imeli do sedaj kar nekaj slabih županov, a tako slabega kot je Macedoni, ga Novo mesto še ni imelo. 3h nazaj –20 (16) (36) (16)(36) Oceni Nevtralni Meni pa se zdi, da je po dolgem času spet normalen župan. Prej non stop sama sranja, sedaj pa se dogaja kar precej in to konkretne stvari. Žal mi je samo, da se ne dela nova športna dvorana za igro z žogami, ker smo tu pa res podhranjeni, ostalo se mi pa zdi vse ok! 3h nazaj 16 (31) (15) (31)(15) Oceni Dolenjc Mislim, da je potrebno odpreti priponko v PDF obliki, kjer bo šele jasno za kakšne katastrofalne zadeve gre pri županovanju g. Macedonija. 2h nazaj –11 (1) (12) (1)(12) Oceni Face vse povedo Mislim, da združba vse pove. Veliko žalosti, ker ne morejo kot v preteklosti kadrovati in "sodelovati" pri občinskem denarju. Ko bodo morali povedati kaj se skriva za njihovimi besedami, bo ostala samo praznina. Znajo samo o Macedoniju govorit, naj povedo kaj o sebi n svojih sposobnostih, projektih ... žalostno kaj je alternativa v NM 1h nazaj 4 (4) (0) (4)(0) Oceni Lozar Če ne bi bilo res, ne bi bilo takšnih obtožb. Mislim, da macedoni nima pojma o vodenju občine...naj se igra s svojim denarjem tako, ne pa občinskim. 1h nazaj 4 (4) (0) (4)(0) Oceni Žvižgač Face tvoje zavajujoče in neargumentirano nabijanje , pove kakšna alternativa ste vi podporniki Macedonija. Soglašam daleč najslabši župan do SEDAJ, ki se ne sme poslovit od položaja brez posledic ki jih je skupaj s svojo ekipo namensko povzročal občanom NM zadnja 4 leta! Bravo fantje ! VSO PODPORO imate velikega dela občanov, tudi tistih ki so bili bolj tiho do sedaj!!!! Predvsem teh! 35m nazaj –1 (0) (1) (0)(1) Oceni ah Kaj imate proti županu. Vseh svinjarij levih županov do sedaj ne more popraviti v enemu mandatu!!!! Vsaj še en mandat rabi da ... 33m nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni novomeščan Prebral priponko. Volili smo Macedonija, ampak se z vsem v priponki strinjamo. Na žalost. 11m nazaj Oceni GAS-Kobe "Pri projektu izgradnje vodarn, so bili v januarju 2017, podpisani aneksi k osnovnim pogodbam za zvišanje vrednosti pogodb v skupni višini 458.079 EUR brez DDV. Aneksi so bili podpisani kljub temu, da se projekt izvaja po sistemu rumene knjige FIDIC in je osnovna pogodba sklenjena po načinu »ključ v roke«. Kljub zagotovilom (odgovor na svetniško vprašanje iz februarja 2017) občina še nima odobrenega sofinanciranja s strani EU in države. Pri projektu izgradnja cevovodov, so bili v letu 2018 sklenjeni aneksi za povečanje pogodbene vrednosti v višini 1.587.034 EUR, brez DDV. Po pojasnilu koordinatorja projekta naj bi bili vzroki za povečanje vrednosti pogodbe slabo izdelani projekti. Tudi za to povečanje vrednosti pogodbe občina še nima odobrenega sofinanciranja s strani države. Za izgradnjo cevovodov so bile po projektu in po razpisu predvidene cevi proizvajalca Pont-a-Mousson evropskega proizvajalca, vgrajujejo pa se cevi Svobodni Sokol, proizvedene v Rusiji, ki so slabše kvalitete od evropskih in primerno temu bistveno cenejše. Po izjavah upravljalca vodovoda so izgrajeni cevovodi verjetno zaradi slabe tehnologije spajanja cevi netesni in povzročajo vodne izgube." Preglej samo prijavljene komentatorje