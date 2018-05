Brane se je vrnil domov

14.5.2018 | 17:00

Robert Kren in Boris Petković pred sliko Braneta Koncilje. (Foto: Borut Peterlin)

Rumanja vas - Fotografija Braneta Koncilje, legendarnega kolporterja Mladine iz revolucionarnih osemdesetih let, samoniklega filozofa in pank glasbenika ter organizatorja številnih glasbenih dogodkov v tedanjem mladinskem domu v Rumanji vasi, zdaj visi tam, kjer nas je večina prvič srečala Braneta in se z njim spoprijateljila. Fotografijo je pred leti posnel fotograf Borut Peterlin in jo je lani septembra na dobrodelnem koncertu, na katerem so Branetovi prijatelji zbirali pomoč zanj, dal na dražbo.

Peterlinovo fotografijo zdaj že pokojnega Braneta Koncilje na traktorju je tedaj na licitaciji odkupil njegov mladostni prijatelj in znani režiser Boris Petković, ki se je zdaj odločil, da bo najbolje, da posnetek krasi prostore, kjer je Brane nekoč prirejal številne koncerte in kjer je bilo v osemdesetih letih središče dogajanja na področju pankovske glasbe pri nas.

Brane Koncilja na traktorju (Foto: Borut Peterlin)

"Danes tu domuje pihalni orkester Krka in v teh prostorih je slišati drugačno glasbo, a glasba je ena sama in energija je danes ista kot je bila nekoč. Samo to je pomembno," je, ko je skupaj s članom pihalnega orkestra Krka in prav tako Branetovim dolgoletnim prijateljem Robertom Krenom v družbi članov orkestra fotografijo slovesno obesila na steno in prste iztegnila v pozdrav, s kakršnim nas s fotografije pozdravlja Brane Koncilja.

I. Vidmar

