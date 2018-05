Odziv novomeškega župana: To so pavšalne in večkrat zavrnjene kritike

2h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni GAS-Kobe

"8 HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE VODOVODNEGA SISTEMA DOLENJSKE Projekt je bil pripravljen v letih 2007 do 2014 ter obsega izgradnjo cevovodov, izgradnjo 2 vodarn, 6 vodohranov, 6 prečrpališč. Vrednost celotne operacije znaša 22.305.660 EUR (z DDV), upravičeni stroški operacije znašajo 17.949.610 EUR. Gradnja se je začela v letu 2015. Pri projektu izgradnje vodarn, so bili v januarju 2017, podpisani aneksi k osnovnim pogodbam za zvišanje vrednosti pogodb v skupni višini 458.079 EUR brez DDV. Aneksi so bili podpisani kljub temu, da se projekt izvaja po sistemu rumene knjige FIDIC in je osnovna pogodba sklenjena po načinu »ključ v roke«. Kljub zagotovilom (odgovor na svetniško vprašanje iz februarja 2017) občina še nima odobrenega sofinanciranja s strani EU in države. Pri projektu izgradnja cevovodov, so bili v letu 2018 sklenjeni aneksi za povečanje pogodbene vrednosti v višini 1.587.034 EUR, brez DDV. Po pojasnilu koordinatorja projekta naj bi bili vzroki za povečanje vrednosti pogodbe slabo izdelani projekti. Tudi za to povečanje vrednosti pogodbe občina še nima odobrenega sofinanciranja s strani države. Za izgradnjo cevovodov so bile po projektu in po razpisu predvidene cevi proizvajalca Pont-a-Mousson evropskega proizvajalca, vgrajujejo pa se cevi Svobodni Sokol, proizvedene v Rusiji, ki so slabše kvalitete od evropskih in primerno temu bistveno cenejše. Po izjavah upravljalca vodovoda so izgrajeni cevovodi verjetno zaradi slabe tehnologije spajanja cevi netesni in povzročajo vodne izgube. V proračunu 2018 so na proračunski postavki 2311052050 Projekti EBRD - ELENA predvideni tudi odhodki za spremljanje vodnih izgub in hidravlične izboljšave. Projekt Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske, po pooblastilu občine vodi Komunala Novo mesto, s katero je bila sklenjena pogodba za vodenje projekta v vrednosti 270.000 EUR. Poleg tega je občina v marcu 2017 sklenila z odvetniško pisarno Turk d.o.o. Kržičeva 6, Ljubljana, pogodbo za pravno svetovanje v okviru investicije, v vrednosti 55.510 EUR z DDV."