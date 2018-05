Šok v Kopru, v finale gredo Novomeščani

14.5.2018 | 21:00

Domen Bratož je bil z 21 točkami, petimi skoki, štirimi podajami in predvsem šestimi zadetimi prostimi meti v končnici srečanja najbolj zaslužen za zmago Krke in uvrstitev v finale. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Košarkarji Krke so v dramatičnem zaključku tretje polfinalne tekme državnega prvenstva po zaslugi mirne roke Domna Bratoža, ki je v odločilnih trenutkih zadel vseh šest prostih metov, v Kopru premagali Sixt Primorsko in se nepričakovano uvrstili v veliki finale, kjer jih čaka Petrol Olimpija, ki je v polfinalu z 2:0 premagala Rogaško. Prva finalna tekma bo v soboto v Ljubljani.

Tekmo v Kopru so novomeški košarkarji začeli dobro in bili ves prvi polčas enakopravni Koprčanom, ki so na odmor sicer odšli s točko prednosti (42:41), potem ko so po prvi četrtini Novomeščani vodili za tri točke in vodili večji del polčasa. Tri minute pred koncem tretje četrtine je Krka po trojki Zagorca zaostajala za tri točke (51:54), potem pa so Koprčani z delnim izidom 9:2 povedli za deset, taka pa je bila razlika tudi še štiri minute pred koncem tekme.

Potem pa se je zgodil veliki preobrat Jošilo, Marinelli in Fifolt s trojkami in Bratož z zadetima dvema prostima metoma so poskrbeli za delni izid 11:0 in novo vodstvo (68:67). Primorcem je sicer potem še uspelo izenačiti na 68:68. Potem se je začela igra živcev in taktičnih osebnih napak, ki pa jih je Domen Bratož s črte prostih metov s svojo natančnostjo znal kaznovati in 16 sekund pred koncem je Krka vodila s 74:69, česar Sixt Primorski kljub trojki Zupana štiri sekunde kasneje ni uspela več uloviti.

Sixt Primorska : Krka 72:74 (20:23, 42:41, 63:53)

Sixt Primorska: Rebec 7 (1:2), Ferme 9 (1:2), Čakarun 34 (12:15), Joksimović 2, Zupan 3, Hodžić 10, Vujasinović 7 (2:2).

Krka: Marinelli 16 (2:2), Bratož 21 (6:6), Cinac 2, Dimec 11 (7:10), Jošilo 8, Zagorac 9 (2:2), Kovačevič 3, Fifolt 4 (1:2).

Prosti meti: Sixt Primorska 16:21, Krka 18:24.

Met za tri točke: Sixt Primorska 8:29 (Rebec 2, Ferme 2, Hodžić 2, Zupan, Vujasinović), Krka 10:19 (Bratož 3, Marinelli 2, Jošilo 2, Zagorac, Kovačevič, Fifolt).

Osebne napake: Sixt Primorska 28, Krka 24.

Pet osebnih: Kosi (34.), Hodžić (37.), Fifolt (39.), Joksimović (40.).

I. Vidmar

novejši najprej Komentarji (1) 2h nazaj Oceni marko ne vem zakaj šok? sej je krka boljša ekipa. Preglej samo prijavljene komentatorje